vor 38 Min.

Baut Augsburgs Trainer Manuel Baum seine Startelf um?

In der Viertelfinalpartie gegen Leipzig könnte der Trainer des FC Augsburg Profis schonen. Andererseits ist nach der Enttäuschung in Nürnberg Wiedergutmachung angesagt

Von Johannes Graf

Zumindest bleibt dem FC Augsburg erspart, lang anhaltenden Spott ertragen zu müssen. Schlicht, weil die Zeit dafür fehlt. Nach der Liga ist vor dem Pokal. Der blutleere Auftritt in Nürnberg rückt angesichts des Viertelfinales gegen RB Leipzig sogleich in den Hintergrund. Während das Interesse des TV-Publikums am FCA im Bundesligaalltag überschaubar ist, dürfen sich die Augsburger Profis am Dienstagabend einem Millionenpublikum zeigen (20.45 Uhr/ARD).

Augsburgs Trainer Manuel Baum und Sportgeschäftsführer Stefan Reuter wird einiges daran liegen, nach dem blamablen Auftritt gegen den Tabellenletzten einen anderen Eindruck zu vermitteln. Zudem stellt der Pokal für den FCA einen lukrativen Wettbewerb dar: Erreicht der Bundesligist das Halbfinale, summiert sich die TV-Prämie auf 5,1 Millionen Euro. Reuter hat als Aktiver sämtliche Titel geholt, war Weltmeister und Champions-League-Sieger. Was ihm fehlt, ist ein Pokalsieg. Vor dem Duell mit Leipzig formuliert er forsch: „Wir wollen den Pokal gewinnen.“ Dass dazu gegenüber dem 0:3 in Nürnberg eine gewaltige Leistungssteigerung nötig ist, weiß der 52-Jährige. „Mit so einer Leistung haben wir keine Chance.“

Letztlich müssen die FCA-Verantwortlichen abwägen, inwieweit größere Umbaumaßnahmen in der Startelf Sinn machen. Dass Stammkräfte wie Alfred Finnbogason, Michael Gregoritsch, Jeffrey Gouweleeuw oder Dong-Won Ji körperliche Fitness fehlt, war in Nürnberg nicht zu übersehen. Eine Pause im Pokal würde ihnen wohl guttun.

Andererseits dürften just diese Spieler ungemein um Wiedergutmachung bemüht sein, entsprechend motiviert würden sie zu Werke gehen. Ein Erfolgserlebnis im Pokal könnte vor dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim für Selbstvertrauen im Abstiegskampf sorgen. Wobei: Eine Niederlage gegen Leipzig könnte den negativen Effekt der Nürnberg-Pleite verstärken.

Vor neun Jahren stand der FCA erstmals in seiner Vereinshistorie im Pokalhalbfinale, der damalige Zweitligist scheiterte an Werder Bremen. Dass die Augsburger mit den Leipzigern mithalten können, bewiesen sie in der Liga, zweimal trennten sich die Mannschaften torlos, das jüngste Aufeinandertreffen ist nicht einmal einen Monat her. Gut für die Zuschauer: Torlos wird die Partie diesmal nicht enden.

FCA-Mittelfeldspieler Rani Khedira, der drei Jahre lang das RB-Trikot trug, übte nach dem Rückschlag im Kampf gegen den Abstieg deutliche Kritik an seinen Mitspielern. Wörtlich sagte der 25-Jährige: „Vielleicht braucht der eine oder andere einen Anschiss.“ Khedira hätte nichts gegen ein weiteres torloses Unentschieden gegen Leipzig. Unter den Eindrücken der Nürnberg-Niederlage würde er dies als positives Signal werten. „Wenn wir in die Verlängerung gehen, wäre das ein Erfolg gegen diese Mannschaft“, betont Khedira.

Leipzigs Fußballprofessor Ralf Rangnick warnt vor der „Körperlichkeit“ der Augsburger, die Favoritenrolle wird der Tabellendritte allerdings nicht los. Vor allem, weil den Leipzigern diesmal ein wichtiger Angreifer zur Verfügung steht, der beim jüngsten 0:0 in Sachsen fehlte. Yussuf Poulsen schickte einen Dreierpack gegen Hertha BSC als Warnung gen Augsburg. Der 24-jährige Däne, der im September Vater wird, befindet sich in Topform und hat bereits 15 Bundesligatreffer erzielt.

Gegen tief stehende Mannschaften fanden die Leipziger im Saisonverlauf mitunter keine Mittel, ihre schnellen Angreifer einzusetzen. Wenig verwunderlich wäre daher, wenn die Augsburger ein weiteres Mal auf engmaschige Abwehrreihen setzen, um den Leipzigern keine Räume zu eröffnen. Dass die Taktik sich daran orientiert, verrät FCA-Trainer Manuel Baum indirekt: „Es kann ja sein, dass es über das Elfmeterschießen geht.“

Dafür geübt haben die Augsburger bereits.

