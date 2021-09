Besiktas JK - Borussia Dortmund: Liveticker und CL-Übertragung im TV und Live-Stream

In der Champions League trifft Borussia Dortmund heute am 15. September auf Besiktas JK. Die Partie läuft live im TV und Stream. Hier finden Sie die Infos zur Übertragung und einen Liveticker.

Die Champions League 2021/22 ist in die Gruppenphase gestartet. Am 1. Spieltag trifft dabei unter anderem Besiktas JK auf Borussia Dortmund. Weitere Gegner in Gruppe C sind Sporting Lissabon und Ajax Amsterdam.

Wer überträgt das Spiel zwischen Dortmund und Istanbul? Läuft die Partie auch im Free-TV? ARD, ZDF, Sky oder DAZN? Alles zur Übertragung live im TV und Stream, Sender, Datum, Uhrzeit sowie einen Live-Ticker gibt es hier in diesem Artikel. Außerdem haben wir Informationen zur bisherigen Bilanz der beiden Vereine.

Besiktas JK - Borussia Dortmund heute: Datum und Uhrzeit für den Anstoß in der Champions League

Borussia Dortmund trifft am heutigen Mittwoch, 15. September 2021, auf Besiktas JK. Anpfiff der Partie ist um 18.45 Uhr im Vodafone Park in Istanbul.

Übertragung live im TV und Stream: Welcher Sender überträgt Besiktas gegen Dortmund? Free-TV oder Pay-TV?

Die Champions League wird es in der aktuellen Saison 2021/22 nicht im Free-TV zu sehen geben. Die Übertragung teilen sich die beiden kostenpflichtigen Streaming-Dienste DAZN und Amazon Prime Video. So wird das Spiel zwischen Dortmund und Besiktas live auf DAZN gezeigt.

Hier haben wir noch einmal die wichtigsten Informationen rund um das Spiel im Überblick zusammengefasst:

Lesen Sie dazu auch

Spiel: Besiktas JK - Borussia Dortmund , 1. Spieltag der Gruppenphase in der Champions League 2021/22

JK - , 1. Spieltag der in der 2021/22 Datum: Mittwoch, 15. September 2021

Mittwoch, 15. September 2021 Uhrzeit: 18.45 Uhr

18.45 Uhr Ort: Vodafone Park in Istanbul

Park in Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: kostenpflichtig bei DAZN

Champions League 21/22 im Liveticker: Spielstand, Ergebnisse, Aufstellung, Spielplan

Sie können nicht alle 125 Begegnungen der Champions League verfolgen, wollen aber dennoch auf dem neuesten Stand sein? Unser Liveticker informiert Sie in Echtzeit über Tore, Vorlagen, Auswechslungen, Gelbe und Rote Karten und kommentiert die wichtigsten Spielmomente. Im Datencenter finden Sie außerdem aktuelle Infos zu den Mannschaftsaufstellungen und zum Saisonverlauf.

Wie schlägt sich mein Team? Wo steht die Mannschaft im Vergleich zu den anderen Vereinen? Und wann ist welcher Club rausgeflogen? Auch alle Spielergebnisse der Champions League 2021/22 finden Sie im Datencenter zeitaktuell im Überblick: Ergebnisse, Tabellenplatzierung und Punkte – welche Mannschaften ins Champions League Finale am 28. Mai 2022 in Sankt Petersburg einziehen und wer gegen wen spielt – all das entscheidet sich im Laufe dieser CL-Saison.

Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Übertragung in der UEFA Champions League 21/22: Welcher Sender zeigt die Spiele der aktuellen Saison?

In der vergangenen Saison haben sich DAZN und Sky die Übertragung der Champions League noch geteilt. Nun hat sich der Streamingdienst DAZN die exklusiven Rechte an beinahe der gesamten Champions League gesichert. Von den Play-Offs bis zum Finale überträgt DAZN 121 von 137 Spielen live im Stream: Alle Mittwochsspiele und fast alle Dienstagsspiele sowie Konferenzen.

Das Topspiel am Dienstagabend wird exklusiv von Amazon Prime Video im Livestream übertragen. Insgesamt 16 Spiele der Champions League 2021/22 werden live beim Streaming-Dienst von Amazon zu sehen sein.

Damit kann die Champions League in dieser Saison nur gegen Bezahlung live verfolgt werden. Lediglich das Finale wird auch im Free-TV übertragen: Das ZDF zeigt das Endspiel live und kostenlos im Fernsehen.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Besiktas Istanbul gegen den BVB: Bilanz und Infos

Das Portal fußballdaten.de liefert die Bilanz für bisher erst zwei Spiele zwischen Besiktas und Dortmund. Fans müssen sich dabei weit zurück erinnern, bis ins Jahr 1989. Damals spielten die beiden Teams im Pokal der Pokalsieger gegeneinander. Beide Partien konnte der BVB für sich entscheiden, die Torbilanz lautet 3:1 für Dortmund.

(AZ)