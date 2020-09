15:44 Uhr

Biathlon 2020 in Östersund am 3. Dezember: Übertragung live in TV & Stream, Termine & Zeitplan

Der Biathlon-Weltcup 2020/21 startet am 3. Dezember mit dem Sprint der Männer und Frauen in das zweite Wochenende – und zwar in Östersund, Schweden. Den aktuellen Zeitplan, die Termine und die Übertragung in TV und Live-Stream finden Sie hier. ARD oder ZDF? Außerdem Infos zu Tickets, Anfahrt und Übernachtung.

Östersund, Schweden: Mit dem Sprint der Männer und Frauen am 3. Dezember startet der Biathlon-Weltcup in Östersund in sein zweites Renn-Wochenende. Am 5. und 6. Dezember stehen die Verfogung der Männner/Frauen und die Staffel der Damen und Herren an. Alle Infos zur Übertragung des Biathlon-Weltcups 2020/21 im Free-TV, auf ARD oder ZDF, zu den aktuellen Terminen sowie Datum und Uhrzeit finden Sie hier. Außerdem haben wir Hinweise zu Tickets, der Anfahrt nach Östersund und Möglichkeiten der Übernachtung.

Biathlon-Weltcup in Östersund, Schweden: Datum, Uhrzeit, Termine, Rennkalender & Zeitplan

Alle Termine, Uhrzeit, Datum und Infos zur Übertragung im TV zum Weltcup-Rennen in Östersund finden Sie hier.

3. Dezember 2020: Sprint Männer, 13.30 Uhr

3. Dezember 2020: Sprint Frauen, 16.30 Uhr

5. Dezember 2020: Verfolgung Männer, 13.30 Uhr

5. Dezember 2020: Staffel Frauen, 15.15 Uhr

6. Dezember 2020: Staffel Männer, 12.45 Uhr

6. Dezember 2020: Verfolgung Frauen, 15.45 Uhr

Welcher der beiden öffentlich-rechtlichen Sender, ARD oder ZDF, den Weltcup in Östersund überträgt, steht derzeit noch nicht fest. Sobald wir neue Informationen haben, informieren wir Sie an dieser Stelle.

Biathlon im Fernsehen: Übertragung live im TV & Stream auf ARD oder ZDF

Wo wird der Biathlon-Weltcup 2020 in Östersund im TV übertragen? Die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF halten wie in den vergangenen Jahren die Übertragungsrechte für die Biathlon-Weltcup-Veranstaltungen der Saison 2020/21. Sie übertragen die Rennen der Biathlon Damen und Herren im Wechsel live im TV sowie im kostenlosen Live-Stream. Ob ARD oder ZDF den Weltcup in Östersund übertragen, ist noch unklar. Wir informieren Sie hier bei Neuigkeiten.

Biathlon 2020/21 in Östersund: Tickets, Anfahrt & Übernachtung

Aktuelle Informationen zum Ticketverkauf für das Weltcup-Rennen in Östersund finden Sie hier.

finden Sie hier. Für die Anreise per Bus, Bahn, Flugzeug oder PKW finden Sie hier weiterführende Informationen und Tipps.

Falls Sie eine Unterkunft in Östersund suchen, werden Sie hier fündig.

Das Skistadion Östersund: Biathlon Welt-Cup in Schweden

Die Wettkampfarena Östersunds Skidstadion ist ein Biathlon- und Skilanglaufstadion, das seit 1993 regelmäßig Ausrichter von Biathlon-Weltcup-Veranstaltung ist, in der Regel auch für die Auftaktveranstaltung des Weltcups im Biathlon. In der Saison 2020/21 findet die Saisoneröffnung jedoch erstmals mit einem neuen Event im finnischen Kontolahti statt. Das Stadion verfügt über eine Biathlon-Arena mit 30 Schießständen und eine Zertifizierung für die Ausrichtung von WC-Wettkämpfen. Rund 6000 Zuschauer finden im Östersunds Skidstadion auf einer Tribüne Platz und können dort unter Beleuchtung die Abend-Rennen verfolgen. Östersund war im Jahr 1970, 2008 und 2019 bereits drei mal Ausrichter einer Weltmeisterschaft im heimischen Östersunds Skidstadion.

Eine Übersichtskarte über die Wettkampf-Arena in Östersund finden Sie hier.

Das sind die weiteren Stationen beim Biathlon-Weltcup 2020/21:





