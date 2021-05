Holt sich BVB-Fan Edin Terzic als Trainer den DFB-Pokal?

Edin Terzic verlor sein Herz früh an Borussia Dortmund – nun kann er mit dem BVB den Pokal holen. Aber tritt er danach wieder ins zweite Glied zurück?

Vor kurzem sorgte ein Video von Edin Terzic für Aufsehen. In dem 15 Sekunden langen Clip ist zu sehen, wie die Spieler von Borussia Dortmund vor dem Training am Vereinsgelände auftauchen. Während die Stars wie Marco Reus, Roman Bürki oder Erling Haaland in schweren Sportwagen vorfahren, setzt Trainer Terzic auf exakt 0 Pferdestärken und kommt stattdessen mit dem Fahrrad an.

So viel Bodenständigkeit ist selten in der Glitzerwelt Fußball – und sie erklärt auch, warum Terzic so gut ankommt bei der schwarz-gelben Anhängerschaft. Dass er selbst ein erklärter BVB-Fan ist, ist für seine Sympathiewerte natürlich nicht hinderlich. Nachdem er im Dezember für den glücklosen Lucien Favre übernommen hatte und vom Co-Trainer zum Chef aufgestiegen war, demonstrierte der frühere Regionalligaspieler seine Liebe zu dem Verein: "Ich war als Neunjähriger das erste Mal hier im Stadion. Danach war klar, für wen das Herz schlägt. Ich habe niemals gewagt zu träumen, hier mal Cheftrainer zu sein."

Edin Terzic: Mit 30 Co-Trainer in Istanbul, mit 38 Chef beim Borussia Dortmund

Dass ein Co-Trainer für den entlassenen Chef einspringt, ist in der Bundesliga fast schon Usus – dass dem Neuen, wie im Fall Terzic geschehen, aber gleich von Beginn an die Möglichkeit auf mehr eingeräumt wurde, ist hingegen etwas außergewöhnlich. Der in Menden geborene Deutsch-Bosnier verfügt trotz seiner erst 38 Lebensjahre und einer überschaubaren Spielerlaufbahn über große Erfahrung im Profi-Geschäft: Schon als Spieler arbeitete er als Scout und Jugendtrainer für Dortmund.

Sein Talent sprach sich bis zum kroatischen Nationaltrainer Slaven Bilic herum. Als dieser 2013 bei Besiktas Istanbul anheuerte, wurde Terzic sein Assistent und blieb es auch, nachdem Bilic 2015 zum Premier-League-Klub West Ham United wechselte. Erst 2018 kehrte Terzic als Co-Trainer zu seinem Herzensklub zurück.

BVB-Coach Edin Terzic (vorne) behielt im Duell mit seinem zukünftigen Chef Marco Rose die Oberhand. Foto: Federico Gambarini/dpa-Pool/dpa

Marco Rose soll im Sommer Chef von Edin Terzic beim BVB werden

Eigentlich also ideale Voraussetzungen für eine dauerhafte Herzenslösung bei der Borussia – wenn die Ergebnisse von Beginn an gestimmt hätten. Von den ersten sieben Ligaspielen verlor der BVB unter Terzic drei Partien – keine besonders gute Quote. Der BVB suchte eine große Lösung – und fand sie im Gladbacher Trainer Marco Rose. Terzic ist als dessen Assistent eingeplant.

Was danach geschah, lässt sich wohl mit "Ironie der Geschichte" beschreiben: Während Rose mit Gladbach aus den Europacup-Rängen purzelte, stabilisierte sich Dortmund mit Terzic. Aktuell ist der BVB auf Kurs Champions League und kann mit einem Sieg im Pokalfinale gegen Leipzig (Donnerstag, 20.45 Uhr, ARD) den ersten Dortmunder Titel seit vier Jahren holen. Gegen Leipzig mit dem Bald-Bayern-Trainer Julian Nagelsmann hatte Terzic bereits das Bundesliga-Spiel am Samstag gewonnen.

Geht ein Titeltrainer wieder ins zweite Glied zurück? Schon jetzt halten sich Gerüchte, wonach viele Bundesligisten am zweifachen Familienvater interessiert sein sollen. Erfolgreich, sympathisch und klimaneutral sind auch im Trainergeschäft gute Argumente.

