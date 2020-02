08:55 Uhr

Bundesliga heute im Live-Ticker: Spielplan und Ergebnisse an Spieltag 22

Bundesliga heute mit Spieltag 22 im Live-Ticker: Ergebnisse und Spielplan gibt es hier bei uns in der Übersicht.

Live-Ticker zur Bundesliga heute: Am 14.2.20 geht die Bundesliga in die nächste Runde. Alle Infos zu Begegnungen, Ergebnissen am 22. Spieltag und Spielplan finden Sie hier.

So sehen Sie die Bundesliga live im TV und Stream.

Heute, am 14.2.20 geht die Bundesliga in die nächste Runde. Den 22. Spieltag können Sie heute im Live-Ticker hautnah mitverfolgen. Außerdem finden Sie bei uns alle aktuellen Ergebnisse und den Spielplan.

Die Partien an Spieltag 22:

Freitag, 14.2.2020, 20.30 Uhr

Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt

Samstag, 15.2.2020, 15.30 Uhr

RB Leipzig - SV Werder Bremen

- FC Augsburg - SC Freiburg

- TSG 1899 Hoffenheim - VfL Wolfsburg

- SC Paderborn - Hertha BSC

- 1. FC Union Berlin - Bayer 04 Leverkusen

Samstag, 15.2.2020, 18.30 Uhr

Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach

Sonntag, 16.2.2020, 15.30 Uhr

1. FC Köln - FC Bayern München

Sonntag, 16.2.2020, 18 Uhr

1. FSV Mainz 05 - FC Schalke 04

Live-Ticker zur Bundesliga-Saison 2019/20: Heute mit Spieltag 22

In unserem Info-Center können Sie alle Partien der Fußball-Bundesliga live im Ticker verfolgen. Und das wo auch immer Sie sich gerade aufhalten. Unser Bundesliga Info-Center ist nicht nur für Desktop-PC, sondern auch für alle mobilen Endgeräte wie Tablet und Smartphone optimiert.

Ob im Stau, beim Einkaufsbummel oder einem Geburtstag, verpassen Sie dank unseres Live-Tickers keine Partie der Bundesliga mehr. Egal ob Sie Fan des FC Bayern, von Borussia Dortmund oder dem FC Augsburg sind - im Live-Ticker hier bei uns behalten Sie immer die Übersicht.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden mobil nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Live-Ticker heute: Spielplan der Bundesligasaison 2019/2020 im Datencenter

Auch die Bundesliga-Saison 2019/2020 ist wieder 34 Spieltage lang. Damit Sie nicht den Überblick verlieren und die Auswärtsreisen buchen können, finden Sie hier auch den gesamten Spielplan zur aktuellen Bundesliga-Saison Verfolgen Sie den Zeitplan Ihres Lieblingsvereins und erfahren, an welchem Datum er gegen welchen anderen Club spielt. Der Spielplan der Bundesliga wird ständig aktualisiert, für den Fall von geänderten Terminen und Uhrzeiten.

Bundesliga-Saison 2019/20: Ergebnisse

Kein Ergebnis mehr verpassen: In unserem Info-Center finden Sie alle Resultate und Ergebnisse der Bundesliga-Saison 2019/20 - und das zeitnah und aktuell. Bleiben Sie informiert über Ihren Lieblingsclub, die Situation um Kampf um die Meisterschaft und gegen den Abstieg. (AZ)

Infos zu einzelnen Vereinen:

