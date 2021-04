CL-Viertelfinale: PSG - FC Bayern live im TV und Stream - Übertragung heute am 13.4.21 im Free-TV?

Paris Saint-Germain (PSG) gegen den FC Bayern München im Live-TV und Online-Stream: Läuft die Übertragung in der Champions League heute am 13.4.21 im Free-TV, auf Sky oder DAZN?

Im Viertelfinale der Champions League wird am 13.4.21 das Spiel Paris Saint-Germain gegen den FC Bayern München live im TV oder Stream gezeigt. Aber welcher Sender übernimmt die Übertragung?

Wo Sie die Spiele des FC Bayern live im Fernsehen und Stream verfolgen können, erfahren Sie hier. Werden die Partien im Free-TV und Gratis-Stream ausgestrahlt oder übertragen die Streaming-Anbieter DAZN oder Sky? Hier gibt es alle Infos rund um die Champions League.

Paris Saint-Germain gegen FC Bayern live im TV und Stream: Übertragung beim Champions League-Viertelfinale

Viertelfinale, Hinspiel

Partie: FC Bayern München - Paris Saint-Germain

- Wann: 7. April 2021, 21 Uhr

7. April 2021, 21 Uhr Wo: Allianz Arena

TV-Übertragung: DAZN

Viertelfinale, Rückspiel

Partie: Paris Saint-Germain - FC Bayern München

- Wann: 13. April 2021, 21 Uhr

13. April 2021, 21 Uhr Wo: Prinzenpark

Prinzenpark TV-Übertragung: Sky

FC Bayern München: Übertragung und alle Termine in der Champions League

Erster Spieltag: 21. Oktober, 21 Uhr - FC Bayern München - Atlético Madrid , Sky

Zweiter Spieltag : 27. Oktober, 18.55 Uhr - Lokomotive Moskau - FC Bayern München , DAZN und Sky-Konferenz

Dritter Spieltag : 3. November, 21 Uhr - FC Salzburg - FC Bayern München , Sky

Vierter Spieltag: 25. November, 21 Uhr - FC Bayern München - RB Salzburg , Sky

Fünfter Spieltag: 1. Dezember, 21 Uhr - Atlético Madrid - FC Bayern München , Sky

Sechster Spieltag: 9. Dezember, 21 Uhr - FC Bayern München - Lokomotive Moskau , Sky

Achtelfinale (Hinspiel) : Dienstag, 23. Februar 2021, Lazio Rom - FC Bayern , Sky

Achtelfinale (Rückspiel): Mittwoch, 17. März 2021, FC Bayern - Lazio Rom , Sky

Viertelfinale (Hinspiel): Mittwoch, 7. April 2021, 21 Uhr, FC Bayern München - Paris Saint-Germain , DAZN

Viertelfinale (Rückspiel): Dienstag, 13. April 2021, 21 Uhr, Paris Saint-Germain - FC Bayern München , Sky

Nach UEFA-Regel qualifizieren sich die ersten beiden Mannschaften für die K.o.-Runde, während die Drittplatzierten in die Europa-League absteigen. Der FC Bayern München startete zuhause in den Kampf um den Titel.

Der FC Bayern in der Champions League: Heute live im Free-TV und Stream oder im Pay-TV?

Wo sind die Partien des FC Bayern Münchens in der Champions League zu sehen? Werden die Spiele im Free-TV auf ARD oder ZDF übertragen oder müssen Fußball-Fans auf Sky oder DAZN zurückgreifen? Diese Saison teilen sich zwei Sender die Übertragungsrechte.

Sky zeigt sieben der acht Spiele des FCB, da der Sender das Erstwahlrecht ausübt. Die Spiele können per Sky-Go auch von unterwegs gestreamt werden. Lediglich der zweite Spieltag, an dem die Bayern auf Lokomotive Moskau trafen, war auf DAZN zu sehen. Der Streamingdienst strahlt von 138 Spielen 110 in voller Länge aus, während Sky eines pro Spieltag überträgt.

Der FCB und die Gruppenphase der Champions-League

In der Saison 2019/20 setzten sich die Bayern im Finale der CL gegen Paris St.-Germain erfolgreich durch und errangen damit den dritten Sieg des prestigeträchtigen Turniers der Champions League. Dabei kann der FC Bayern auf 11 Siege und 43 Tore zurückblicken, was mit der Saison 2018/2019 mit 4 Siegen, 3 Unentschieden und einer Niederlage nicht vergleichbar ist. Robert Lewandowski war an der erfolgreichen Champions League-Saison 2019/20 maßgeblich beteiligt. Von 43 Toren erzielte er 15. Auch wenn der FC Bayern diese Saison den Pokal erneut nach Hause holen kann, bleibt nach wie vor Real Madrid mit 13 Titeln unangefochtener Rekordsieger.

Das Champions-League-Team von Bayern München: Spieler und Mannschaft

Der FC Bayern wird in allen anstehenden Partien der CL unterstützt von Neuzugängen wie Bouna Sarr. Der Verteidiger stammt aus Frankreich und wechselt von Olympique Marseille zu den Bayern. Robert Lewandowski, der Champions League Spieler des Jahres 2019/20, hingegen spielt bereits seit 2014 beim FCB und unterstützt den Verein weiter bis 2023. Er spielte eine entscheidende Rolle beim Sieg der CL 19/20.