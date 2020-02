Ein Hoch auf Nicolas Höfler

Im Mittelpunkt stehen ja dann doch wieder Ronaldo und Co. Gut so, dass Freiburgs Nicolas Höfler eindrucksvoll auf den Wert der Zuarbeiter hingewiesen hat.

Der wirkliche Wert eines Sportlers zeigt sich dann, wenn er mal nicht dabei ist. Oder anders gefragt: Wie viele WM-Titel hat die deutsche Nationalmannschaft seit 2014 ohne Benedikt Höwedes geholt?

Lionel Messi und Cristiano Ronaldo sind wahrscheinlich tatsächlich ganz passable Kicker. Ihren einzigen internationalen Titel hat die portugiesische Nationalmannschaft aber just in jenem Spiel geholt, als ihr Kapitän in der Anfangsphase verletzt ausgewechselt wurde. Ohne Ronaldo gewannen die Portugiesen 2016 das EM-Finale mit 1:0 gegen Frankreich. Messi hielt als Nationalspieler Argentiniens noch keine Trophäe in die Höhe (ausgenommen beim zu vernachlässigenden olympischen Fußballturnier).

Höfler kann seine Mannschaftskameraden nicht mal wenige Minuten alleine lassen

Ohne ihre Zuarbeiter leuchten auch die größten Stars nur matt. Es sind die unbesungenen Helden des Mannschaftssports, die für Sieg oder Niederlage verantwortlich sind. Dabei muss gar nicht zu Granden wie Messi, Ronaldo oder Höwedes geblickt werden. Die Bundesliga lieferte am Wochenende wieder ein Beispiel für die Bedeutung der fleißigen Arbeiter. Der in Diensten des SC Freiburg stehende Nicolas Höfler ist nicht verdächtig, ein Traumtor dem nächsten folgen zu lassen, Übersteiger sind ihm genauso fremd wie Traumpässe. Am Wochenende musste Höfler kurz das Feld verlassen. Er war in der Partie gegen Düsseldorf umgeknickt. Wo andere über das Feld gerollt wären, um das ihnen angetane Leid in die Welt zu greinen, ließ sich Höfler in der Kabine schnell einen Tape-Verband anlegen. Diese wenigen Minuten nutzten die Düsseldorfer für ihren Treffer zum 2:0.

Mannschaften, die nach Platzverweisen in Unterzahl spielen, können das numerische Ungleichgewicht oft durch erhöhten Einsatz ausgleichen. Der Verlust eines Nicolas Höfler für kurze Zeit aber ist selbst gegen das offensivschwächste Team der Liga nicht zu kompensieren.

Es ist eine Mahnung, die Höwedesse und Höflers nicht zu unterschätzen, sie zu achten und zu ehren in Gesundheit und Verletzung alle Spieltage der Saison.

