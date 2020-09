vor 14 Min.

Plötzlich Traumstart: Wie der FCA nicht nur Dortmund überraschte

Plus Die Augsburger gewinnen mit 2:0 gegen den Favoriten Borussia Dortmund. Mit diesem unerwarteten Sieg gelingt ihnen der beste Saisonstart seit dem Aufstieg.

Von Robert Götz

Ein wenig ratlos standen die Spieler des FC Augsburg im Mittelkreis der WWK-Arena. Irgendwie hatten sie wohl keine große Jubelfeier nach dem ersten Heimspiel gegen den Favoriten Borussia Dortmund eingeplant. Doch nach einer starken taktischen und kämpferischen Leistung stand nach 90 aufregenden Minuten ein 2:0 auf den beiden großen LED-Leinwänden. Die FCA-Spieler hatten nicht nur die Dortmunder überrascht, sondern auch ein wenig sich selbst.

Und so liefen sie, automatisiert ist automatisiert, mit hochgerissenen Armen erst mal zur Ulrich-Biesinger-Tribüne. Es war diesmal aber eine symbolische Geste, auch an die FCA-Ultras die dort normalerweise stehen. Der große Stehwall, wo normalerweise das Herz des Augsburger Stadions schlägt, war aufgrund der Corona-Hygienemaßnahmen leer geblieben.

FCA-Trainer Herrlich lobte: "Das Publikum hat uns getragen"

Danach ging es auf die Ehrenrunde durch das Stadion, wo die zugelassenen 6000 FCA-Anhänger nach einem genauen Plan auf den Sitzplätzen verteilt gewesen waren. Denen war es auch ohne die organisierte Unterstützung der Ultras gelungen, eine tolle Stimmung zu zaubern. "Das Publikum hat uns getragen, es hat sich angefühlt, als wäre das Stadion voll", lobte FCA-Trainer Heiko Herrlich.

Das lag auch daran, dass seine Spieler die taktische Marschroute genauso exakt erfüllten wie die Zuschauer das gut greifende hygienische Konzept des Vereines im Spiel eins nach der partiellen Öffnung. "Wenn die Schlagzeilen morgen Abend wären: Spielerische Armut, Standardsituation für uns, dann bin ich zufrieden", hatte Herrlich bei der Spieltags-Pressekonferenz noch gesagt. So kam es auch.

Dabei schien es zunächst eine Zauber-Show der vier jungen Dortmunder Offensiv-Talente Bellingham, Reyna, Sancho und Haaland zu werden. Die Dortmunder Boygroup kreierte mit ihren Kurzpässen ein Meisterwerk auf den gepflegten Rasen und ließen die FCA-Profis laufen. Doch es war brotlose Kunst.

Zwar hatte der BVB ständig den Ball, so richtig in Tornähe kamen sie nicht. "Sie haben hervorragend verteidigt", war BVB-Trainer Lucien Favre von der Augsburger Zweikampfstärke genauso beeindruckt wie seine Spieler. Sein Augsburger Kollege sah sich in seiner Vorarbeit bestätigt. "Dass wir nur 20 Prozent Ballbesitz haben würden, war uns klar, das mussten wir aushalten", erklärte Herrlich. "Darum sind wir auch elf Kilometer mehr gelaufen, um die Mitte und das Zentrum zuzumachen. Ich freue mich, dass es so funktioniert hat."

Der FCA kam zwar kaum zu einem geordneten Spielaufbau, doch zu einem Tor. Nach einem Foul trat Daniel Caligiuri, auch aufgrund seiner gefährlichen Freistöße im Sommer aus Schalke nach Augsburg geholt, den Ball perfekt vors Dortmunder Tor. Genau auf Felix Uduokhai, der unhaltbar zum 1:0 (40.) einköpfte. Eine Halbzeit-Führung aus dem Nichts, aber nicht einmal unverdient. "Das 1:0 hat uns in die Karten gespielt", befand Herrlich.

Die FCA-Fans skandierten "Spitzenreiter, Spitzenreiter"

Denn nach dem Wechsel konnte sich sein Team weiter an seinen Plan halten. Defensiv gut stehen, diszipliniert gegen den Ball arbeiten und dann über Standards oder Konter vors Tor kommen. Und genauso lief das 2:0 in der 54. Minute ab. Florian Niederlechner schickte mit einem feinen Pass Caligiuri auf die Reise und der Routinier vollendete diesen kunstvollen Konter zum 2:0. Es war die Entscheidung, auch weil FCA-Torhüter Rafal Gikiewicz, diesmal übrigens mit Vereinswappen auf dem Trikot, in der Endphase zweimal spektakulär parierte.

"Spitzenreiter, Spitzenreiter", skandierten die FCA-Fans. Denn nach zwei Siegen in Folge, dem besten Saisonstart in der Bundesliga-Geschichte, stand der FCA mit sechs Punkten an der Tabellenspitze. Wenigstens für einen Tag. Bis Hoffenheim am Sonntag den FC Bayern 4:1 bezwang.

FCA-Trainer Herrlich relativierte gleich: "Wir können das schon einordnen." Das tat dann Stefan Reuter, FCA-Geschäftsführer Sport: "Es ist ein wunderbarer Start für uns. Wir sind souverän im Pokal weitergekommen, haben jetzt zwei Siege in der Bundesliga. Das tut gut. Mahr aber auch nicht. Denn wenn man die Leute vor zwei, drei Wochen hat reden hören, waren wir mit unserem Auftaktprogramm nach Spieltag fünf Favorit für den letzten Platz." So kann man sich täuschen.

