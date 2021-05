Relegation 2021 von 2. Liga und 3. Liga: Termine, Spielplan, Übertragung

In der Relegation 2021 hat der Tabellen-Dritte der 3. Liga eine Chance auf den Aufstieg in die 2. Liga. Lesen Sie hier alle Infos rund um Termine, Spielplan und Übertragung im TV und Stream.

In der Relegation geht es um den Auf- und Abstieg der einzelnen Mannschaften. Wer zu wenige Punkte in der Saison erspielt hat, hat in der Relegation also nochmal die Chance, seinen Abstieg zu verhindern - oder sich den Aufstieg zu sichern. Es spielen demnach Mannschaften der 1. 2. oder 3. Liga gegen die Wackelkandidaten auf der Tabelle. In diesem Artikel erhalten Sie alle Infos zur Relegation zwischen 2. Bundesliga und 3. Bundesliga: Wann sind die Termine? Wie sieht der Spielplan aus? Welcher Sender ist für die Übertragung live im TV und Stream zuständig?

Relegation 2021 von 2. Liga und 3. Liga: Übertragung im Live-TV und Stream

Zwei Sender werden die diesjährigen Relegationsspiele zwischen 2. Liga und 3. Liga übertragen: DAZN und ZDF. DAZN ist kostenpflichtig. Der Streaminganbieter hat eine breite Auswahl von Sportsendungen in seinem Programm. Die Spiele werden live übertragen. Hier finden Sie die aktuellen Kosten laut Anbieter:

Monatsabo: 11,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 119,99 Euro pro Jahr

Relegation 2021 für 2. Liga - 3. Liga live im Free-TV und Gratis-Stream im ZDF

Beide Spiele der Relegation zwischen 2. Liga und 3. Liga laufen kostenlos im TV und Stream im ZDF. Das sind die Termine:

Hinspiel am 27. Mai 2021

Rückspiel am 30. Mai 2021

Relegation 2021: Spielplan und Termine im Überblick

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie werden auch die Relegationsspiele vermutlich nicht vor Zuschauern ausgetragen, die Lage kann sich allerdings schnell ändern. Die deutsche Fußball-Liga hat bereits Sicherheitskonzepte für eine mögliche Öffnung ausgearbeitet.

Hier ein Überblick über die verschiedenen Relegationsspiele von Bundesliga, 2. Liga und 3. Liga mit Terminen, Uhrzeiten und Sendern.

Relegation Bundesliga - 2. Bundesliga:

Partie Termin Mannschaft Sendezeit Übertragung Hinspiel 26. Mai 2021 Tabellen-16. Bundesliga - Tabellen-Dritter 2. Bundesliga 18.30 Uhr DAZN Rückspiel 29. Mai 2021 Tabellen-Dritter 2. Bundesliga - Tabellen-16. Bundesliga 18.00 Uhr DAZN

Relegation 2. Bundesliga - 3. Liga:

Partie Termin Mannschaft Sendezeit Übertragung Hinspiel 27. Mai 2021 Tabellen-Dritter 3. Liga - Tabellen-16. 2. Bundesliga 18.15 Uhr ZDF und DAZN Rückspiel 30. Mai 2021 Tabellen-16. 2. Bundesliga - Tabellen-Dritter 3. Liga 13.30 Uhr ZDF und DAZN

Aufstiegsspiele zur 3. Liga

Partie Termin Mannschaft Sendezeit Übertragung Hinspiel 12. Juni 2021 Vertreter Regionalliga Bayern - Vertreter Regionalliga Nord 12.45 Uhr MagentaSport Rückspiel 19. Juni 2021 Vertreter Regionalliga Nord - Vertreter Regionalliga Bayern 12.45 Uhr MagentaSport

