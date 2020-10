30.10.2020

Wie Ulrich Biesinger und Fritz Walter Freunde wurden

Am Samstag wäre Fritz Walter 100 Jahre alt geworden. Erinnerungen an die Fußball-Weltmeister von 1954 gibt es auch in Augsburg.

Von Herbert Schmoll

Er gilt als einer der besten deutschen Fußballer aller Zeiten, Kult- und Legendenstatus hat Fritz Walter als Kapitän der Weltmeistermannschaft von 1954 erlangt. Der Halbstürmer aus Kaiserslautern sorgte mit seinen Mitspielern für das „Wunder von Bern“, und gab neun Jahre nach Kriegsende einer ganzen Nation Selbstbewusstsein zurück. Am Samstag wäre Fritz Walter 100 Jahre alt geworden. Was nicht jeder weiß: Er besaß gute Kontakte nach Augsburg.

Ulrich Biesinger über Fritz Walter: "Er war wie ein Vater für mich"

Vor allen Dingen zu Uli Biesinger, seinem Nationalmannschaftskollegen, der 1954 in der Schweiz zum DFB-Kader gehörte, allerdings nicht eingesetzt wurde. Da spielte auch Fritz Walter eine Rolle. Eigentlich sollte der Augsburger Stürmer, jüngstes Mannnschaftsmitglied, in der Vorrunde gegen die Ungarn spielen. Bundestrainer Sepp Herberger wollte Walter eine Pause gönnen.

Doch kurz vor Anpfiff überlegten es sich der „Chef“ und sein verlängerter Arm anders, Walter spielte bei der 3:7-Schlappe, Biesinger blieb die Zuschauerrolle. „Natürlich war ich momentan enttäuscht, doch das hat sich bald wieder gelegt“, erzählte der 2011 verstorbene Augsburger viele Jahre später.

Denn über die Jahre entwickelte sich zwischen ihm und Fritz Walter eine echte Freundschaft. „Wenn ich Probleme hatte oder eine Verletzung auskurieren musste, war der Fritz meine erste Ansprechperson, er hat mir die Behandlung bei den besten Ärzten ermöglicht.“ Biesinger fügte an: „Fritz Walter war wie ein Vater für mich.“ Der Kontakt hielt bis zu Walters Lebensende 2002, Biesinger und seine Frau Elfriede waren in der Pfalz gern gesehene Gäste bei Italia und Fritz Walter.

Der deutsche Stürmer und Kapitän Fritz Walter (Mitte, oben) und Teamgefährte Horst Eckel (rechts) werden nach dem Triumph im Fußball-WM-Finale im Berner Wankdorfstadion von begeisterten Anhängern vom Spielfeld getragen. Bild: picture alliance/dpa (Archiv)

Länderspiel in Augsburg vor knapp 65.000 Zuschauern

Am 9. November 1952 gastierte Walter mit der Nationalmannschaft im Länderspiel gegen die Schweiz in Augsburg. 64.586 Zuschauer feierten im überfüllten Rosenaustadion ein 5:1 und die Geburt der „Mannschaft von Augsburg“, die zwei Jahre später den WM-Titel gewann. Auch für Helmut Haller war dies ein besonderer Tag. Als 13-Jähriger spielte er im Vorspiel mit einer Schülerauswahl gegen Münchner Altersgenossen auf dem Rasen. Der schmächtige „Hemad“ begeisterte die Besucher und imponierte offenbar auch Walter. „Plötzlich stand er nach dem Spiel neben mir und schenkte mir fünf Mark“, erzählte das spätere Augsburger Idol einmal.

Sind Sie ein FCA-Experte? Das Quiz zur Klub-Geschichte 1 / 24 Zurück Vorwärts 1. Als der FC Augsburg 2002 in die drittklassige Regionalliga aufstieg, hatte Kapitän Janusz Góra großen Anteil an dem Erfolg. Der ehemalige polnische Nationalspieler stand in 34 von 36 Partien auf dem Platz. Deutschlandweit berühmt wurde er allerdings als Spieler der Ulmer Spatzen. Warum?

a) Im Spiel gegen Rostock wurden vier Ulmer Spieler und der Trainer vom Platz gestellt. Nach Abpfiff brüllte Góra „Skandal!“ in die laufenden Kameras. Stefan Raab zeigte den Clip immer wieder in seiner Show „TV total“. b) Beim Durchmarsch der Ulmer von der Regionalliga bis in die Bundesliga und in den drei folgenden Spielzeiten in der Bundesliga, der 2. Liga und der Verbandsliga stand er fünf Jahre lang ununterbrochen in der Ulmer Startelf. c) In seinen elf Länderspielen für Polen ging er immer als Sieger vom Platz.

Lösung: 1 a) Die Länderspielbilanz von Janusz Góra liest sich deutlich durchwachsener. Und zwar zählte Góra in seinen Ulmer Jahren zum Stammpersonal, richtig ist jedoch Aussage a. Den Clip mit einem in wahrsten Sinne des Wortes wütenden Góra kann man sich auf Youtube ansehen.

2. Gehen wir ein bisschen weiter zurück in die Geschichte: In der Oberliga Süd-Spielzeit 1952/53 trainierte Karl Sesta den FCA-Vorläuferverein BC Augsburg. Der Österreicher war auch als Ringer und Sänger aktiv. Welche Anekdote ist überliefert?

a) Einige Jahre nach dem Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich 1938 wurde der 1906 geborene Sesta für einige Partien ins deutsche Nationalteam berufen, sein erstes Spiel war am 15. Juni 1941 gegen Kroatien. Mit 35 Jahren gab er also sein Debüt und ist damit der älteste Spieler, der für Deutschland sein erstes Länderspiel bestritt. b) Als Sesta mit der österreichischen Nationalmannschaft in England gastierte, kam es zu einem Wortwechsel mit Prinz George, Sohn von König Georg V. Der meinte, dass Fußballer doch ein wunderbarer Beruf sei. Darauf Sesta: „Sie haben aber auch keine schlechte Hackn (Wiener Dialekt für Arbeit), Majestät.“ c) Als Sänger war Sesta im Rundfunk zu hören und hatte Konzertangebote aus halb Europa vorzuweisen. Im Jahre 1932 erhielt er mit seinen „Wiener Liedern“ in London eine „Goldene Schallplatte“.

Lösung: Kaum zu glauben, aber alle drei Geschichten sind wahr.

3. Apropos Trainer: Eine vielversprechende, aber nur kurze Trainerkarriere legte der ehemalige Bundesligaspieler Jimmy Hartwig 1989 beim FCA hin. Unter seiner Ägide gewann der FCA sechs Spiele, eine Partie endete unentschieden, dennoch beendete der damalige Mäzen Peter Eiba nach dieser Erfolgsserie die Zusammenarbeit. Womit machte Hartwig später von sich reden?

a) Als 1993 zum zweiten Mal bei Hartwig Krebs diagnostiziert wurde, verfasste er seine erste Biografie „Ich möcht’ noch so viel tun … Meine Kindheit, meine Karriere, meine Krankheit“, die 1994 im Gustav Lübbe Verlag erschien. b) Seit 2002 ist Hartwig als Theaterschauspieler tätig und trat bereits in Brechts „Baal“ am Deutschen Nationaltheater in Weimar, als Woyzeck im Centraltheater Leipzig und auch am Augsburger Theater auf. c) 2004 nahm Hartwig an der zweiten Staffel der TV-Show „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ teil. Er beendete die Show als Vierter.

Lösung: Auch hier gilt: alles wahr!

4. Kürzlich hätte der größte Augsburger Fußballer seinen 80. Geburtstag feiern können. Klar, kein FCA-Quiz kommt ohne eine Frage zu Helmut Haller aus: Wann und gegen wen absolvierte Haller sein letztes von 33 Länderspielen?

a) Bei der Weltmeisterschaft 1962 in Chile, als er am 10. Juni im Viertelfinale, einer 1:2-Niederlage gegen Jugoslawien, das letzte Mal das DFB-Trikot trug. b) Bei der WM 1966 in England, als er am 30. Juli im Finale, der unvergesslichen 2:4-Niederlage gegen England, das erste Tor der Partie schoss und danach seinen Rücktritt erklärte. c) Bei der WM 1970 in Mexiko, als er am 3. Juni im ersten Gruppenspiel, einem 2:1 gegen Marokko, letztmals eingesetzt wurde.

Lösung: 4 c) Helmut Haller stand bei den Weltmeisterschaften 1962, 1966 und 1970 im Kader der deutschen Nationalmannschaft. Sein letztes Spiel absolvierte er demnach 1970 bei der WM in Mexico.

5. Als Helmut Haller in der 2. Bundesliga Süd für den FC Augsburg am Ball war, wurde im November 1976 Startrainer Max Merkel verpflichtet. Welcher der folgenden Sprüche stammt vom ihm?

a) „Am Montag nehme ich mir vor, zur nächsten Partie zehn Spieler auszuwechseln. Am Dienstag sind es sieben oder acht, am Donnerstag noch vier Spieler. Wenn es dann Samstag wird, stelle ich fest, dass ich doch wieder dieselben elf Scheißkerle einsetzen muss wie in der Vorwoche.“ b) „Im Training habe ich mal die Alkoholiker meiner Mannschaft gegen die Nicht-Alkoholiker spielen lassen. Die Alkoholiker gewannen 7:1. Da habe ich gesagt: Sauft’s weiter!“ c) „Das größte Problem beim Fußball sind die Spieler. Wenn wir die abschaffen könnten, wäre alles gut.“

Lösung: 5 b) Der Trainer, der mit seinem „Spielermaterial“ hadert, ist der Waliser John Toshack. Das grundsätzliche Problem mit Spielern hat Helmut Schulte erkannt. Merkel dagegen vertraute seinen trinkenden Spielern.

6. Auf welche Nahezu-Bestmarke darf Ex-FCA-Spieler Halil Altintop stolz sein?

a) Er ist der ausländische Spieler mit den drittmeisten Toren in der Bundesliga. b) Er ist der ausländische Spieler mit den meisten Eigentoren in der Bundesliga. c) Er ist der ausländische Spieler mit den zweitmeisten Einsätzen in der Bundesliga.

Lösung: 6 c) Von 2013 bis 2017 trug Halil Altintop das Trikot des FC Augsburg. In diesen Jahren kam er in 115-Bundesligapartien zum Einsatz, mit seinen Spielen für Frankfurt, Schalke und Kaiserslautern kommt er auf 351 Begegnungen in der Königsklasse. So viele schaffte auch Levan Kobiashvili. Mehr kann nur Claudio Pizarro vorweisen, der bisher 472-mal in der Bundesliga spielte.

7. Am 22. Spieltag der vergangenen Saison verlor der FC Augsburg knapp mit 2:3 gegen den Favoriten aus München. Der Sieg des Nachbars aus der Landeshauptstadt ist nicht weiter verwunderlich, dennoch ging die Partie in die Geschichtsbücher ein. Warum?

a) Bayern-Spieler Leon Goretzka erzielte nach zwölf Sekunden das schnellste Eigentor der Bundesligageschichte. b) FCA-Spieler Kevin Danso holte sich nach zwölf Sekunden die schnellste Rote Karte der Bundesligageschichte ab. c) Bayern-Spieler Mats Hummels verursachte nach zwölf Sekunden den frühesten Elfmeter der Bundesligageschichte.

Lösung: 7 a) Die schnellste Rote Karte wurde dem Kölner Profi Youssef Mohamad beim Saisonstart 2010/11 gegen Kaiserslautern wegen einer Notbremse gezeigt – nach 87 Sekunden. Den frühesten Elfmeter bekam der HSV am 4. Februar 2015 zugesprochen, als nach acht Sekunden der Paderborner Patrick Ziegler Marcell Jansen zu Fall brachte. Und das schnellste Eigentor erzielt in der Tat Leon Goretzka für den FC Augsburg.

8. Michael Thurk erzielte in der 2. Bundesliga zahlreiche wichtige Tore für den FCA, unter anderem glich der Mann mit der Nummer 27 am 33. Spieltag der Saison 2010/11 die frühe Führung des FSV Frankfurt aus und bereitete den Siegtreffer durch Stephan Hain per Eckball vor. Die drei Punkte bedeuteten den erstmaligen Aufstieg des FCA in die Bundesliga. Jetzt ist Thurk wieder im Profifußball zurück – in welcher Funktion?

a) Als Scout bei Eintracht Frankfurt. b) Als Co-Trainer bei FSV Mainz 05. c) Als Zeugwart beim FC Augsburg.

8 b) Im Juni gab Mainz 05 bekannt, dass Michael Thurk als Co-Trainer verpflichtet wurde. Er soll im Team von Cheftrainer Sandro Schwarz sich vor allem um die Abläufe in der Offensive kümmern.

Fritz Walter war auch später von Helmut Haller begeistert. Nach Hallers Debüt im DFB-Dress gegen Frankreich bezeichnete der erste Ehrenspielführer der Adlerträger Haller als Phänomen: „Es ist verblüffend, wie er mit dem Ball umzugehen versteht.“

In den 60er Jahren zauberten Walter und Haller einige Male gemeinsam bei den „Datschiburger Kickers“, dem Augsburger Prominententeam. Kickers-Chef Max Gutmann, damals Schneider der Nationalmannschaft, lotste Walter wiederholt an den Lech. Mit Weltmeister-Kollege Toni Turek, 100-Meter-Olympiasieger Armin Hary, Haller oder Eishockey-Crack Paul Ambros verzückte er oft bis zu 30.000 Besucher in der Rosenau.

