vor 19 Min.

Wintersport am 14.11.2020 live: Übertragung im TV & Stream, Termine, Rennkalender

Stefan Luitz beim Auftakt der Wintersport-Saison 20/21, beim WC in Sölden. Was an Terminen im Rennkalender ansteht, wo die Rennen live im Free-TV oder Stream übertragen werden, das erfahren Sie hier.

Die Wintersport-Saison ist mit dem Alpinen Weltcup in Sölden in die Saison 2020/21 gestartet. Welche spannenden Wettkämpfe anstehen - das erfahren Sie hier. Außerdem Infos zum Rennkalender, den Terminen und der Übertragung im Free-TV und Stream.

Am Rettenbachferner Gletscher im Ötztal hat der Alpine Weltcup am 18. Oktober 2020 die Wintersport-Saison 20/21 eröffnet. Diese Saison wird mit Blick auf die Corona-Situation um Einiges anders. Welche Änderungen es coronabedingt gibt, wann genau der Langlauf, die Nordische Kombination, die Biathleten und Skispringer in die aktuelle Weltcup-Saison starten oder was im Rennrodel geboten ist, das erfahren Sie hier. Zudem erhalten Sie den aktuellen Rennkalender, alle Termine sowie Infos zur Übertragung im Free-TV, Fernsehen und Live-Stream.

Wintersport 2020/21 live im TV, Fernsehen & Live-Stream:

Wintersport am Samstag, 14. November 2020:

10.00 Uhr: Alpin Herren und Damen, Parallelslalom

17.00 Uhr: Alpin Herren und Damen, Parallelslalom

Wintersport am Freitag, 27. November 2020:

Langlauf Weltcup-Auftakt in Ruka, Finnland

12.30 Uhr: Langlauf Frauen, Sprint klassisch

Frauen, Sprint klassisch 12.30 Uhr: Langlauf Männer, Sprint klassisch

Wintersport am Samstag, 28. November 2020:

Weltcup-Auftakt Rennrodel in Innsbruck , Österreich

9:00 Uhr: Rodel, 1. Rennlauf Herren

Herren 9.40 Uhr: Langlauf Frauen in Ruka, 10 km klassisch

Frauen in Ruka, 10 km klassisch 10.35 Uhr: Rodel, 2. Rennlauf Herren

Herren 12.40 Uhr: Rodel, 1. Rennlauf Doppel

Doppel 12.45 Uhr: Langlauf Herren in Ruka, 15 km klassisch

Herren in Ruka, 15 km klassisch 14.00 Uhr: Rodel, 2. Rennlauf Doppel

Doppel Biathlon Weltcup-Auftakt in Kontiolahti , Finnland

12.00 Uhr: Biathlon Einzel der Herren, 20 Kilometer

Einzel der Herren, 20 Kilometer 15.20 Uhr: Biathlon Einzel der Damen, 15 Kilometer

Wintersport am Sonntag, 29. November 2020:

9.00 Uhr: Rodel, 1. Rennlauf Damen

Damen 10.25 Uhr: Rodel, 2. Rennlauf Damen

Damen 10.30 Uhr: Biathlon Sprint der Herren in Kontiolahti , 10 Kilometer

Sprint der Herren in , 10 Kilometer 11.50 Uhr: Langlauf Frauen in Ruka, 10 km Freistil Verfolgung

Frauen in Ruka, 10 km Freistil Verfolgung 12.25 Uhr: Rodel, Team-Staffel

12.50 Uhr: Langlauf Männer in Ruka, 15 km Freistil Verfolgung

Männer in Ruka, 15 km Freistil Verfolgung 13.30 Uhr: Biathlon Sprint der Damen in Kontiolahti , 7,5 Kilometer

Sprint der Damen in , 7,5 Kilometer 14.00 Uhr: Rodel Sprint Herren

14.45 Uhr: Rodel Sprint Doppel

15.20 Uhr: Rodel Sprint Damen

Weitere Infos zu den einzelnen Disziplinen Alpin, NoKo, Biathlon, Langlauf, Sprung und Rodel finden Sie in unseren Einzelartikeln:

Wintersport heute/am Wochenende live im TV, Fernsehen & Live-Stream: ARD/ZDF oder Eurosport/DAZN?

Der Wintersport wird von den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF im Wechsel übertragen. Auch Eurosport und DAZN haben sich die Rechte am Wintersport gesichert. Sie berichten live und in Ausschnitten auf Eurosport 1, Eurosport 2 und im kostenpflichtigen Stream von DAZN. Wer die Rennen jeweils am Wochenende live im Free-TV ausstrahlt, ob ARD oder ZDF, das aktualisieren wir an dieser Stelle.

Live dabei sein? Was es bei der Einreise nach Österreich zu beachten gibt, lesen Sie in dieser Übersicht.

Themen folgen