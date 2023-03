Augsburger Panther

Nico Sturm sieht eine Chance für die Augsburger Panther

Abschied von den AEV-Fans: Ex-Torwart Thomas Schön hätte sich in der Mannschaft mehr Emotionen gewünscht.

Plus Was der NHL-Profi aus San José und drei ehemalige Panther-Spieler über den Absturz der Augsburger und die wahrscheinliche Zukunft in der zweiten Liga sagen.

Von Milan Sako

Nicht nur die Fans der Augsburger Panther leben und leiden mit dem Klub, der nach 29 Jahren wohl in die zweite Liga absteigen muss. Auch ehemalige AEV-Spieler machen sich Gedanken darüber, warum die Saison schiefgelaufen ist und was den ältesten Eislaufverein Deutschlands bei seiner Rückkehr (nach dem Erstliga-Aufstieg 1994) in die Zweitklassigkeit erwartet.

