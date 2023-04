Panther holen mit Luca Tosto einen weiteren Neuzugang

Panther-Trainer Christof Kreutzer sieht in dem 22-jährigen Luca Tosto einen talentierten Stürmer mit viel Potenzial, das er fördern will.

Die Augsburger Panther wollen auch in der eishockeyfreien Zeit im Gespräch bleiben. Und wie könnte das besser gelingen als mit der regelmäßigen Bekanntgabe von Neuverpflichtungen. An diesem Mittwoch verkündete der DEL-Klub die Personalie Luca Tosto. Der 22-jährige Stürmer wechselt von den Adlern Mannheim nach Augsburg. Er hat seinen Vertrag schon unterschrieben, als alle noch davon ausgingen, dass die Panther kommende Saison in der DEL2 spielen werden.

Überraschende Erstklassigkeit stellt Kreutzer neue Aufgaben

Wider Erwarten kam es anders. Der Klub bleibt erstklassig und der neue AEV-Trainer Christof Kreutzer steht nun vor der Aufgabe, seine auf die Zweitklassigkeit ausgerichteten Planungen den neuen Realitäten anzupassen. Bisher stehen nur deutsche Profis unter Vertrag, was in der DEL2 wichtig gewesen wäre. Da in der DEL aber elf Ausländerlizenzen vergeben werden dürfen, wird Kreutzer nun wohl vor allem den nordamerikanischen Markt im Visier haben. Wer in der stark kanadisch geprägten DEL nicht sofort wieder in Abstiegsnot geraten will, ist gezwungen, sich mit guten Ausländern zu verstärken.

Neuer Panther-Stürmer Tosto hat "viel Entwicklungspotenzial"

Tosto fällt in die Kategorie eines talentierten jungen Spielers "mit viel Entwicklungspotenzial", wie es Kreutzer formuliert. Und: "Er hat sich in einer starken Adler-Mannschaft einen Platz erkämpft und immer wieder Eiszeiten verdient, in der DEL2 hat er sich als offensivstarker Stürmer gezeigt.“ Damit spielt der Panther-Trainer auf Tostos Einsätze für Heilbronn an, wohin er von den Adlern immer wieder ausgeliehen wurde. In der Saison 2020/21 war Tosto in der DEL2, damals noch in Diensten der Tölzer Löwen, zum U21-Förderspieler des Jahres gewählt worden.

Tosto will das Vertrauen zurückzahlen

In Augsburg wird Tosto die Rückennummer 77 bekommen und in der Klubmitteilung mit den Worten zitiert: „Ich freue mich sehr, dass ich mit den Panthern weiter in der DEL spielen kann. Der Klub hat sich sehr um mich bemüht. Dieses Vertrauen möchte ich nun mit harter Arbeit und guten Leistungen zurückgeben.“

