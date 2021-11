Eurocup: Für Jaka Lakovic ist die Partie in Ljubljana wie ein Heimspiel

Plus Ratiopharm Ulm trifft im Eurocup auf Olimpija Ljubljana. In der Metropole Sloweniens ist Trainer Jaka Lakovic aufgewachsen.

Für die Basketballer von Ratiopharm Ulm ist es lediglich eines von 18 Spielen im Eurocup. Bei Trainer Jaka Lakovic verhält sich das ein bisschen anders.