Ratiopharm Ulm hat Mühe mit Schlusslicht Crailsheim

Plus Es war überraschend spannend im Derby der Basketball-Bundesliga. Aber am Ende gewinnt Ulm und ist jetzt wieder Tabellenführer.

Von Pit Meier

Natürlich war es ein Derby zwischen Ratiopharm Ulm und Crailsheim. Aber Spannung war eigentlich nicht unbedingt zu erwarten im Spiel zwischen dem deutschen Basketball-Meister und dem Tabellenschlusslicht der Bundesliga. Es war dann trotzdem eine über die beinahe komplette Distanz alles andere als einseitige Angelegenheit: Ulm gewann immerhin am Ende mit 94:87 und übernahm nach einer Nacht wieder die Tabellenführung von Chemnitz.

Schon in der kompletten ersten Halbzeit hakte es gewaltig im Spiel der Ulmer, bei denen Dakota Mathias noch einmal geschont wurde, obwohl er dem Vernehmen nach an den Tagen zuvor trainiert hatte. Vor allem in der Defensive blieb der Favorit eine Menge schuldig und ging mit einem 25:29-Rückstand in die erste kurze Pause. Im zweiten Viertel lagen die Ulmer mit bis zu sieben Punkten hinten, erst in den letzten Minuten vor der Halbzeit gelang es ihnen, das Energie- und Konzentrationslevel hochzufahren. In die Kabine gingen sie deswegen mit einem hauchdünnen 48:47-Vorsprung und die Frage lautete: Würde Ulm den Crailsheimern auch in Halbzeit zwei eine Trefferquote von mehr als 50 Prozent aus dem Feld erlauben?

