Was in der Fußball-Bundesliga entschieden ist – und was nicht

In der Fußball-Bundesliga bleibt es vor dem letzten Spieltag spannend. Borussia Dortmund kann Meister werden, der FC Augsburg über die Relegation noch absteigen. Ein Überblick über die Entscheidungen.

Seit Sonntag ist klar: Borussia Dortmund könnte den FC Bayern München tatsächlich vom Thron stoßen. Schon am Samstag stand der erste Absteiger fest. Hertha BSC muss den Gang in die zweite Liga antreten. Welche Entscheidungen in der Bundesliga gefallen sind - und welche nicht.

Meisterschaft Nach dem desaströsen Auftritt gegen RB Leipzig, der in einem 1:3 endete, kassierte der FC Bayern München am Sonntag gefühlt eine zweite Niederlage. Borussia Dortmund nutzte die Steilvorlage und zog durch ein letztlich souveränes 3:0 gegen den FC Augsburg in der Tabelle am Seriensieger vorbei. Zwei Punkte beträgt der Vorsprung des BVB auf den FCB. Gewinnt Dortmund am letzten Spieltag zu Hause gegen Mainz 05, dann macht das den Titelgewinn für den BVB perfekt. Gewinnt Dortmund nicht, könnten die Bayern mit einem Erfolg in Köln doch noch Meister werden. Der Grund: München (+53) weist gegenüber Dortmund (+39) die bessere Tordifferenz auf.

Foto: Sven Hoppe, dpa

Union Berlin und Freiburg ringen noch um Champions League-Teilnahme

Champions League RB Leipzig hat nicht nur indirekt für einen neuen Tabellenführer gesorgt, zugleich qualifizierten sich die Sachsen nach dem FC Bayern München und Borussia Dortmund für die Gruppenphase in der Champions League. Um den vierten Startplatz ringen dagegen noch Union Berlin und der SC Freiburg (beide 59 Punkte). In diesem Duell könnten nicht nur die Punkte am letzten Spieltag den Ausschlag geben, in der Tordifferenz trennen die Klubs lediglich vier Tore. Aktuell noch zu Gunsten von Union Berlin.

Europa League/Europa Conference League Sicher ist, dass entweder Union Berlin oder der SC Freiburg als Tabellenfünfter in der Europa-League-Gruppenphase spielen werden. Bayer Leverkusen hat sich ebenfalls eine gute Ausgangsposition geschaffen und liegt einen Punkt vor dem VfL Wolfsburg (49). Holt Leverkusen in Bochum einen Sieg, dann steht Leverkusen in der Tabelle auf Platz sechs und würde in der Play-Off-Runde der Europa Conference League spielen. Sollte aber RB Leipzig den DFB-Pokal gewinnen, würde der Tabellen-Sechste in die Gruppenphase der Europa League aufrücken. Der Tabellen-Siebte, also Leverkusen, Wolfsburg oder Frankfurt, würden dann in der Play-Off-Runde der ECL spielen. Gewinnt Frankfurt den DFB-Pokal, tritt die Eintracht in der Europa-League-Gruppenphase an.

Hertha BSC steigt in die zweite Bundesliga ab

Abstieg Einmal mehr ist Hertha BSC mit hochtrabenden Plänen angetreten. Statt internationale Bühne betreten die Berliner in der kommenden Spielzeit jedoch Stadien in der zweiten Liga. Die Hertha ist nach dem 1:1 gegen den VfL Bochum abgestiegen. Eine zweite Gewissheit: Der FC Augsburg kann nicht mehr direkt absteigen. Ferner ist vieles am letzten Spieltag möglich. Von den vier Klubs FCA (34 Punkte/-19 Tore/gegen Mönchengladbach), VfL Bochum (32/-35/gegen Leverkusen), VfB Stuttgart (32/-12/gegen Hoffenheim) und FC Schalke 04 (31/-34/gegen Leipzig) wird einer direkt absteigen und ein zweiter in die Relegation gehen müssen.

