"Hummels wird zum Helden": Pressestimmen zur Champions League

Dortmund hat es mit einem 1:0-Sieg gegen Paris Saint Germain ins Finale der Champions League geschafft. Die nationalen und internationalen Pressestimmen zum Spiel.

Borussia Dortmund steht im Finale der Champions League. Mit einem Ergebnis von 1:0 besiegten die Borussen am Dienstagabend Paris St. Germain. Schon im Hinspiel verbuchte der BVB im Spiel gegen die Pariser einen Erfolg. Vor allem Mats Hummels stach im Match hervor: Mit einem Kopfball in der 50. Minute verhalf er seiner Mannschaft zum Sieg. Trainer Edin Terzic sagte, er sei "glücklich und stolz". Was sagt die nationale und internationale Presse zum Einzug des BVB ins Champions League Finale und der Niederlage der Pariser? Hier gibt es die Pressestimmen.

BVB - Paris: Deutsche Pressestimmen zur Champions League

"Nach dem Führungstreffer von Hummels kam es zu einer heroischen Abwehrschlacht, in der die Borussen alles reinwarfen und bei insgesamt vier Aluminium-Treffern von PSG auch das nötige Glück hatten. So bleibt der BVB über 180 Minuten gegen das Pariser Star-Ensemble ohne Gegentor und reist am 1. Juni nach Wembley!" - Bild

"Der erste Finaleinzug in der Champions League seit 2013 ist perfekt: Wie im Hinspiel des Halbfinals gewann Borussia Dortmund auch in Paris mit 1:0 - weil vorne Mats Hummels einköpfte und die starke Defensive des BVB erneut auch auf die Unterstützung des Torgebälks zählen konnte." - Kicker

"Der BVB erreicht nach einem wahren Halbfinalthriller das Finale von Wembley. Mats Hummels wird zum Helden." - Sport1

"So langsam müssen auch Kritiker anerkennen, dass diese Dortmunder Spieler irgendeinen Wesenszug in sich tragen, die ein Kollektiv echter Champions entstehen ließ. (...) In der Schlussphase hatten sie Glück, aber insgesamt waren sie schlicht die bessere Mannschaft in diesem Halbfinal-Duell." - Frankfurter Allgemeine Zeitung

"Dank hohen Einsatzes und des Tores von Mats Hummels zieht der BVB ins Finale der Königsklasse ein - dort könnte es zur Revanche gegen den FC Bayern kommen. Die vielen Aluminiumtreffer von PSG liefern Stoff für eine Legende." - Süddeutsche Zeitung

Internationale Pressestimmen zu BVB - Paris

"Einfach nur hoffnungslos. PSG ist im Halbfinale der Champions League ausgeschieden. In zwei Spielen gegen Dortmund gelang es Paris trotz seiner Stürmerstars nicht, ein Tor zu erzielen. Ein Fiasko." – Le Parisien ( Frankreich)

"Die Flamme ist erloschen. Der Traum (...) ist für PSG am Dienstag ausgeträumt. Nachdem Dortmund im Halbfinal-Rückspiel mit dem gleichen Ergebnis wie im Hinspiel (0:1) gewonnen hat, muss der Pariser Verein noch mindestens ein Jahr warten, um auf den Gewinn der Champions League hoffen zu können." – L'Equipe (Frankreich)

"Es war ein Abend, an dem Borussia Dortmund eines der schönsten Kapitel seiner Geschichte schrieb, eine scheinbar unauffällige Mannschaft, ohne große Namen, die etwas völlig Erstaunliches leistete." – Guardian (Großbritannien)

"Die Franzosen werden vom Pfosten gestoppt, Hummels schießt das Tor, das das Champions-League-Finale wert ist. Die Mannschaft von Terzic wiederholte ihren Erfolg aus dem Hinspiel im Parc des Princes dank eines Treffers des Verteidigers in der zweiten Halbzeit." - La Repubblica (Italien)

"Marcel Sabitzer kämpfte sich mit Dortmund ins Finale. Der BVB feierte am Dienstag mit Marcel Sabitzer im Semifinal-Rückspiel durch ein Tor von Mats Hummels (50.) einen 1:0-Auswärtssieg gegen Paris Saint-Germain und zog mit dem Gesamtscore von 2:0 ins Endspiel am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion ein, wo es entweder gegen Real Madrid oder den FC Bayern geht." - Kleine Zeitung (Österreich)

(mit dpa)