"Torpedo von Füllkrug versenkt PSG": Pressestimmen zur Champions League

Borussia Dortmund ist dem Champions-League-Finale mit einem Sieg gegen Paris Saint-Germain einen Schritt näher gekommen. Die Pressestimmen zum Spiel.

Der Traum von einer Rückkehr nach Wembley lebt für Borussia Dortmund weiter. Das Team von Trainer Edin Terzic kam dem Endspiel der Champions League mit dem 1:0 (1:0) im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain am Mittwochabend einen Schritt näher.

Dank des Treffers von Niclas Füllkrug (36. Minute) im ausverkauften Signal Iduna Park geht die Borussia mit guten Chancen in das Rückspiel am kommenden Dienstag. Elf Jahre nach der Final-Niederlage (1:2) gegen den FC Bayern, der nach dem 2:2 gegen Real Madrid im zweiten Halbfinale ebenfalls noch im Rennen ist, könnte es eine Neuauflage des deutschen Showdowns in London geben.

BVB - Paris: Pressestimmen zur Champions League aus Deutschland

"Dank einer kämpferisch und auch spielerisch starken Leistung gelang Borussia Dortmund ein 1:0-Erfolg im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris St. Germain - und sicherte damit auch der Bundesliga einen fünften Startplatz für die Königsklasse 2024/25." - Kicker

"Mit der schwarzgelben Magie eines ganz großen Fußball-Feiertags ist Borussia Dortmund dem Wunschtraum Wembley sehr nahe gekommen. Der enorm kampfstarke BVB besiegte Paris St. Germain im Halbfinal-Hinspiel der Champions League mit 1:0 (1:0) und lässt Deutschland nach elf Jahren auf eine Wiederholung des "German Endspiels" gegen Bayern München in der Londoner Stadion-Kathedrale hoffen." - Spox

"Im Halbfinal-Hinspiel der Champions League hat sich Borussia Dortmund gegen Paris St. Germain mit großer Leidenschaft und ein bisschen Glück eine top Ausgangsposition erarbeitet. Nach dem 1:0 (1:0) am Mittwoch (01.05.2024) im Westfalenstadion darf der BVB vom Finale am 1. Juni im Londoner Wembley-Stadion träumen." - Sportschau

"Borussia Dortmund hat den Grundstein für den Einzug in sein drittes Champions-League-Finale nach 1997 und 2013 gelegt. Der BVB besiegte Paris St. Germain im Halbfinal-Hinspiel am Mittwochabend 1:0 (1:0) und geht mit guten Aussichten ins Rückspiel am Dienstag." - Eurosport

"Die Gelbe Wand feierte ausgelassen, der Dortmunder Traum von Wembley lebt – dank Niclas Füllkrug! Der Angreifer führte den BVB im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zu einem 1:0 (1:0)-Sieg." - Sport1

"Dortmunds Malocher bezwingen mit einer starken Leistung die Künstlertruppe von Paris St. Germain um Kylian Mbappé. Durch den 1:0-Sieg geht die Terzic-Elf mit einem Vorsprung ins Rückspiel - auch die Bundesliga kann sich freuen." - Süddeutsche Zeitung

"Noch ist nichts entschieden, doch das Finale rückt ein Stück näher: Dortmund gewinnt das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain 1:0. Im Europapokal stößt das Ensemble nicht an seine Grenzen." Frankfurter Allgemeine Zeitung

Champions League: Internationale Pressestimmen zu BVB - Paris

"An diesem Mittwoch verwandelte sich der Hauptstadtklub im Signal Iduna Park in eine Mannschaft ohne Biss und verringerte damit seine Chancen auf die Qualifikation für das Champions-League-Finale." - Le Parisien ( Frankreich)

"PSG trifft im Hinspiel des Champions-League-Halbfinales auf die 'gelbe Wand' von Borussia Dortmund Nach der 0:1-Niederlage gegen den BVB am Mittwochabend im aufgeladenen Signal-Iduna-Park hat der Hauptstadtclub kein Recht mehr, im Rückspiel Fehler zu machen, wenn er London und das Finale des Wettbewerbs am 1. Juni sehen will." - Le Monde (Frankreich)

"Dortmund überrascht einen diskreten PSG und nutzt den Vorteil für das Rückspiel." - Marca (Spanien)

"Ein Torpedo von Füllkrug versenkt PSG: 1:0 Dortmund, doch das Halbfinale wird in Frankreich entschieden." La Gazzetta dello Sport (Italien)

"Der Donnerschlag von Niclas Füllkrug elektrisiert Dortmunds Gelbe Wand, während Jadon Sancho beim 1:0-Sieg glänzt." - Daily Mail (England)