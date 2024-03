Wie viele Mannschaften steigen in der Saison 2023/24 aus der DEL ab?

Die Augsburger Panther zitterten als Tabellenletzter der DEL vor einem drohenden Abstieg. Heute könnte die Entscheidung in den DEL2-Play-offs fallen.

Die DEL-Saison 2023/24 endete für die Augsburger Panther nach der Hauptrunde bitter auf dem letzten Tabellenplatz. Ob der AEV in die DEL2 absteigt, zeigt sich vielleicht schon am heutigen Dienstag. Die Fans des Augsburger Traditionsklubs blicken gespannt auf den Ausgang der Playoffs in der DEL2. Warum herrscht noch Ungewissheit rund um einen möglichen Abstieg der Panther? Und wie viele Mannschaften steigen in der laufenden Saison in die DEL2 ab?

DEL-Absteiger 2024: Wie viele Mannschaften steigen aus der DEL ab?

Grundsätzlich gibt es in der DEL in dieser Saison einen Abstiegsplatz. Sollte jedoch kein Team aus der DEL2 aufsteigen, gibt es keinen Absteiger und die Panther können weiterhin in der höchsten deutschen Eishockeyliga antreten. Abhängig ist das vom zukünftigen Meister der DEL2, also von dem Verein, der die DEL2-Playoffs gewinnt. Aufsteigen kann der Meister nur, wenn er eine Lizenz für die DEL beantragt hat. Bei diesen Vereinen ist das der Fall:

Bietigheim Steelers (nicht für Playoffs qualifiziert)

qualifiziert) Dresdner Eislöwen (nicht für Playoffs qualifiziert)

(nicht für qualifiziert) Kassel Huskies

Krefeld Pinguine

Gewinnen also die aufstiegsberechtigten Kassel oder Krefeld die Zweitliga-Meisterschaft, steigen die Augsburger Panther als DEL-Gründungsmitglied erstmals in die DEL2 ab.

Wie viele DEL-Absteiger 2023/24? DEL2-Playoffs entscheidend

Aktuell findet in der DEL2 das Viertelfinale der Playoffs statt. Die sechs Bestplatzierten der Hauptrunde und die beiden Sieger der Pre-Playoff kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. In allen allen Playoff-Runden kommt die "Best-of-Seven-Regel" zur Anwendung.

An diesem Dienstag könnten nun sowohl Krefeld als auch Kassel aus den Play-offs ausscheiden. Den beiden Mannschaften steht ein alles entscheidendes siebtes Spiel in ihren Best-of-seven-Serien bevor. Die Kassel Huskies haben Heimrecht gegen Weißwasser, die Pinguine aus Krefeld gastieren in Crimmitschau. Sollten beide Team verlieren und damit nicht ins Halbfinale einziehen, beliebt der AEV in der DEL.