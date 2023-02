DEL Playoffs 2023: Modus, Teams, Spielplan und alle wichtigen Termine

Im deutschen Eishockey steht die fünfte Jahreszeit an: Im März starten die DEL Playoffs 2023. Wir haben alle wichtigen Informationen zusammengetragen.

Auf dem Eis steht die heiße Phase an: Die reguläre Saison der DEL neigt sich ihrem Ende zu und die Playoffs stehen vor der Tür. Wir haben alle wichtigen Informationen zur spannendsten Zeit des Jahres im deutschen Eishockey zusammengetragen.

Wie viele Teams nehmen an den DEL Playoffs 2023 teil?

Zehn der 15 Mannschaften aus der DEL dürfen an den Playoffs teilnehmen. In der ersten Playoff-Runde treten die Mannschaften gegeneinander an, die auf den Plätzen sieben bis zehn gelandet sind. Ab dem Viertelfinale greifen dann auch die besten sechs Klubs der Hauptrunde in das Geschehen ein.

Alle für die DEL Playoffs 2023 qualifizierten Teams auf einen Blick

EHC Red Bull München

ERC Ingolstadt

Straubing Tigers

Adler Mannheim

Düsseldorfer EG

Grizzlys Wolfsburg

Kölner Haie

DEL Playoffs 2023: Spielplan und Termine im Überblick

Am 5. März findet die Hauptrunde in der DEL ihr Ende. Erst dann wird gänzlich klar sein, welche Mannschaften die Playoffs erreicht haben. Die folgenden Termine sollten die Fans der jeweiligen Teams dann unbedingt auf dem Schirm haben. Der Spielplan im Überblick:

1. Playoff-Runde:

7. März

10. März

12. März (falls nötig)

Playoff-Viertelfinale:

14. und 15. März

17. März

19. März

21. und 22. März

24. März (falls nötig)

26. März (falls nötig)

28. und 29. März (falls nötig)

Playoff-Halbfinale:

31. März

2. April

4. April

6. April

8. April (falls nötig)

10. April (falls nötig)

12. April (falls nötig)

Playoff-Finale:

14. April

16. April

18. April

21. April

23. April (falls nötig)

25. April (falls nötig)

27. April (falls nötig)

DEL Playoffs 2023: Modus und Regeln

In der 1. Playoff-Runde trifft der 7. der Hauptrunden-Tabelle auf den 10. und der 8. auf den 9. Platz. Die Duelle werden im Modus "Best of 3" ausgetragen. Eine Mannschaft muss also zwei Partien gewinnen, um ins Viertelfinale der DEL Playoffs 2023 einzuziehen.

Im Viertelfinale warten die ersten sechs der Hauptrunde bereits. Ab dieser greift dann der Modus "Best of 7". Ein Team braucht also vier Siege, um sich durchzusetzen. Dieser Modus gilt auch im Playoff-Halbfinale und im Playoff-Finale.

Die Regeln besagen, dass im Viertelfinale das bestplatzierte Team auf das am schlechten platzierte Team trifft. Das bedeutet, dass der Sieger der Hauptrunde auf den 8., 9. oder 10. trifft. Je nachdem, wer sich durchsetzt. In jeder Runde besitzt die Mannschaft Heimrecht, welche in der Hauptrunde die bessere Platzierung erreicht hat. Das Heimrecht wechselt mit jedem Spiel. Wenn ein Duell über die volle Distanz geht, dann trägt die besser platzierte Mannschaft aber definitiv ein Heimspiel mehr aus.

1. Playoff-Runde: Best of 3

Best of 3 Playoff-Viertelfinale: Best of 7

Best of 7 Playoff-Halbfinale: Best of 7

Best of 7 Playoff-Finale: Best of 7

Regeln bei den DEL Playoffs 2023: Was passiert bei einem Unentschieden?

Ein Remis gibt es im Eishockey nicht. In der regulären Saison wird eine fünfminütige Verlängerung gespielt, bei der drei gegen drei (plus Torwart) gespielt wird. Wer das erste Tor erzielt, gewinnt das Spiel. Wenn kein Tor fällt, dann wird die Entscheidung im Shootout gesucht. Bei den DEL Playoffs 2023 gibt es allerdings eine andere Regelung.

Wenn es in den Playoffs nach drei Dritteln keinen Sieger gibt, dann wird eine 20-minütige Verlängerung gespielt. Und zwar mit fünf Spielern (plus Torwart) auf jeder Seite. Es gilt das Prinzip "Sudden Death" oder auch "Golden Goal". Wenn also ein Tor fällt, dann endet das Spiel. Wenn die 20 Minuten torlos verlaufen, dann gibt es eine 15 Minuten lange Pause und anschließend erneut 20 Minuten nach demselben Prinzip.

DEL Playoffs 2023: Übertragung im TV und Stream

Alle Spiele der DEL Playoffs 2023 werden vom Rechteinhaber MagentaSport gezeigt. Der kostenpflichtige Anbieter bietet die Partien online in einem Livestream oder über Smart-TV an. Die Spiele können auch in voller Länge als Wiederholung abgerufen werden.

Einzelne Partien der DEL Playoffs 2023 sind zudem im Free-TV zu sehen. ServusTV überträgt ausgewählte Spiele.

Viertelfinale der DEL Playoffs 2023

Noch stehen die Viertelfinal-Paarungen der DEL Playoffs 2023 nicht fest. Sie finden diese hier, sobald sie bekannt sind.