Eishockey-WM

Augsburger NHL-Profi Nico Sturm will mindestens ins Viertelfinale

Plus Nico Sturm freut sich mit 28 Jahren auf seine späte WM-Premiere in der deutschen Nationalmannschaft. Das Auftaktprogramm hat es allerdings in sich.

Von Milan Sako

Das Auftaktprogramm als anspruchsvoll zu beschreiben, ist pure Untertreibung. Auf die deutsche Nationalmannschaft warten zu Beginn der Weltmeisterschaft in Tampere drei Eishockey-Großmächte. Am Freitag (19.20 Uhr/ live in Sport1) geht es gegen den elffachen Weltmeister Schweden. Exakt 24 Stunden später folgt das Spiel gegen den Gastgeber und Titelverteidiger Finnland. Am Montag heißt der Gegner USA, wie schon in der Generalprobe vor wenigen Tagen in München, die die deutsche Mannschaft mit 3:6 verlor. Nico Sturm ficht das nicht an. "Wir wollen einfach versuchen zu gewinnen am Freitag", sagt der Stürmer vor dem Duell mit den Schweden ganz ohne Überheblichkeit. In seinen Jahren am College und in der National Hockey League hat sich der gebürtige Augsburger die nordamerikanische Herangehensweise angeeignet. Go for gold – auch wenn es schier utopisch erscheint.

Mit dem Gewinn des Stanley Cups vor knapp einem Jahr mit Colorado Avalanche hatte Sturm den maximalen Erfolg in der Karriere eines Eishockey-Profis gefeiert. Trotz seiner Gewinner-Mentalität nimmt der 28-Jährige die prominenten Gegner nicht auf die leichte Schulter: "Wir haben schon oft darüber gesprochen. Es kann sein, dass wir dreimal verlieren, aber wir können auch dreimal Punkte holen." Die Gefahr ist groß, nach drei Partien mit leeren Händen dazustehen und anschließend in den restlichen Spielen gegen Dänemark, Frankreich, Österreich und Ungarn jeweils gewinnen zu müssen.

