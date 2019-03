vor 16 Min.

DEL-Playoffs 2019: Spiel 5 am Sonntag live im Stream und TV (Sport1)

Das Viertelfinale der DEL-Playoffs 2019 läuft: Morgen steht Spiel 5 auf dem Programm. Alle Infos zu Spielplan, Live-Stream und TV-Übertragung bei Sport1.

Für Eishockey-Fans ist es die schönste Zeit des Jahres: die Playoffs der DEL. Nun ist das Playoff-Viertelfinale 2019 in der heiße Phase. Am Sonntag folgt Spiel 5 - die Düsseldorfer EG gegen die Augsburger Panther, der ERC Ingolstadt gegen die Kölner Haie, Nürnberg gegen die Adler Mannheim sowie Eisbären Berlin gegen EHC Red Bull München.

Die Serien werden im Modus "Best of Seven" entschieden. Den aktuellen Stand in den Begegnungen erfahren Sie hier immer ganz aktuell:

DEL Playoffs 2019: Der aktuelle Stand in den Serien nach Spiel 4

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 2:2

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 1:3

Adler Mannheim - Nürnberg 3:1

EHC Red Bull München - Berlin 3:1

DEL Viertelfinale: Playoffs 2019 live im Free-TV und Stream

Gute Nachricht für alle Eishockey-Fans: Die Playoffs der DEL 2019 laufen im Free-TV und im kostenlosen Live-Stream - allerdings nur ausgesuchte Partien. Sport1 überträgt pro Playoff-Spieltag eine Begegnung. Im Viertelfinale sind es die folgenden Begegnungen, weitere Partien stehen noch nicht fest.

1. Spieltag, Dienstag, 12. März: Kölner Haie - ERC Ingolstadt (19.30 Uhr)

2. Spieltag, Freitag, 15. März: Düsseldorfer EG - Augsburger Panther (19.30 Uhr)

3. Spieltag, Sonntag, 17. März: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (17 Uhr)

4. Spieltag, Freitag, 22. März: Thomas Sabo Ice Tigers - Adler Mannheim (19.30 Uhr)

5. Spieltag, Sonntag, 24. März: EHC Red Bull München - Eisbären Berlin (16.55 Uhr)

Wer die Playoffs der DEL 2019 uneingeschränkt verfolgen will, braucht ein Abo für MagentaSport, dem Sport-Streaming-Angebot der Telekom. Mehr Informationen dazu finden Sie hier.

DEL PLayoffs: Spiel 5 am Sonntag 24.3.2019 live bei Sport1 im TV und Stream

Am fünften Spieltag des Playoff-Viertelfinales überträgt Sport1 die Partie zwischen den Eisbären Berlin und EHC Red Bull München. Den Link zum Live-Stream finden Sie hier. Nürnberg konnte sich mit einem Sieg gegen die Adler behaupten und das vorzeitige Ausscheiden verhindern. Jetzt müssen sie erneut punkten, um dabei zu bleiben. Es wird auch für die Kölner Haie und die Berliner Eisbären eng. Beide Vereine müssen gewinnen, damit sie noch eine Chance auf den Einzug ins Halbfinale haben.

Viertelfinale: Termine, Ergebnisse und Spielplan, Stand der Playoff-Serie

Spiel 1 am 12. März

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 7:1

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 2:6

Spiel 1 am 13. März

Adler Mannheim - Nürnberg 7:2

EHC Red Bull München - Berlin 3:2

Spiel 2 am 15. März

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 4:1

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 4:3 n.V.

Nürnberg - Adler Mannheim 2:4

Berlin - EHC Red Bull München 4:0

Spiel 3 am 17. März

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG 3:4

Kölner Haie - ERC Ingolstadt 3:2 n.V.

EHC Red Bull München - Berlin 4:1

Adler Mannheim - Nürnberg 4:1

Spiel 4 am 22. März

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 1:2

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 3:2 n.V.

Nürnberg - Adler Mannheim 4:3 n.V.

Berlin - EHC Red Bull München 2:5

Spiel 5 am 24. März

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG - 14 Uhr

Kölner Haie - ERC Ingolstadt - 19 Uhr

EHC Red Bull München - 16.55 Uhr

Adler Mannheim - Nürnberg - 16.30 Uhr

Spiel 6 am 29. März

Düsseldorfer EG - Augsburger Panther 19.30 Uhr

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 19.30 Uhr

Nürnberg - Adler Mannheim 19.30 Uhr

Berlin - EHC Red Bull München 19.30 Uhr

Spiel 7 am 31. März

Augsburger Panther - Düsseldorfer EG - Uhrzeit noch offen

Kölner Haie - ERC Ingolstadt - Uhrzeit noch offen

EHC Red Bull München - Berlin - Uhrzeit noch offen

Adler Mannheim - Nürnberg - Uhrzeit noch offen

Halbfinals: Termine, Ergebnisse und Spielplan

Modus: "Best of Seven“ zwischen den vier Siegern der Viertelfinals

Termine: 2./3., 5., 7., 9./10., 12., 14. & 16. April 2019 (Spiel am 2.4., falls die Kölner Haie das Heimspiel-Recht erhalten, Spiel am 3.4., falls die Adler Mannheim das Heimspiel-Recht erhalten)

Finale: Termine, Ergebnisse und Spielplan

Modus: "Best of Seven“ zwischen den beiden Siegern der Halbfinals

Termine: 18., 20., 22., 24., 26., 28. und 30. April 2019

DEL Playoffs 2019: Modus, Regeln, Overtime, Termin Finale

Favoriten: Die Playoffs 2019 entscheiden über die 25. Meisterschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mannheim und München dominierten die Hauptrunde. Vorrundensieger Mannheim stellte mit dem früheren Wolfsburger Trainer Gross gar einen neuen Punkterekord auf. Für München wäre der vierte Titel in Serie ein historischer Erfolg, seit Gründung der DEL 1994 ist das noch keinem Team gelungen. Die Augsburger Panther gelten als Überraschung der Hauptrunde. Trainer Mike Stewart formte in dieser Saison ein Team, das stark genug war für Platz drei hinter den beiden Topteams Mannheim und München. So erfolgreich waren die bayrischen Schwaben in der Hauptrunde noch nie. Gegen Viertelfinal-Gegner DEG gewannen sie allerdings keines der bisherigen vier Saisonspiele.

Modus: Die DEL gruppiert die Playoff-Spiele nach der Abschlusstabelle der Hauptrunde. In den Pre-Playoffs stehen sich der Siebte der Hauptrunde und der Zehnte der Hauptrunde im Modus "Best of Three" gegenüber. Ebenso spielen die Teams auf Platz 8 und 9 dreimal gegeneinander. Im Viertelfinale sind dann vier Siege zum Weiterkommen notwendig (Modus: "Best of Seven"). In jeder Runde richten sich die Begegnungen nach den Platzierungen der Hauptrunde. Der Bestplatzierte trifft auf das am schlechtesten platzierte Team. Der Zweitbeste auf das zweitschlechteste und so weiter. Die Abschlusstabelle der Hauptrunde:

Adler Mannheim EHC Red Bull München Augsburger Panther Kölner Haie ERC Ingolstadt Düsseldorfer EG Pinguins Bremerhaven Straubing Tigers Eisbären Berlin Thomas Sabo Ice Tigers Krefeld Pinguine Grizzlys Wolfsburg Iserlohn Roosters Schwenninger Wild Wings

Termine: Die Viertelfinals der DEL Eishockey Playoffs 2019 finden zwischen dem 12. und 31. März statt. Die Halbfinalspiele starten am 2. April und dauern bis zum 16. April. Die Finalserie beginnt am 18. April. Der Meister steht spätestens am 30. April fest.

Regeln: Anders als in der Vorrunde gibt es kein Penaltyschießen mehr. Während der gesamten Playoffs gilt die Overtime-Regel, die auch im Finale der Eishockey-WM Ende Mai zur Anwendung kommt. Steht es an den Spielterminen der DEL-Playoffs nach drei Dritteln unentschieden, wird eine 20-minütige Verlängerung gespielt bis das erste Tor fällt („Sudden Death“). Steht es nach Ablauf der Overtime immer noch unentschieden, werden so lange Verlängerungen gespielt, bis das entscheidende Tor fällt.

Pre-Playoffs: Termine, Ergebnisse und Spielplan

Modus: "Best of Three“ zwischen Tabellen-Siebtem, -Achtem, -Neuntem und –Zehntem

Endstand der Pre-Playoff-Serie

Fishtown Pinguins Bremerhaven - Ice Tigers Nürnberg 1:2

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 0:2

Spiel 1 am 6. März

Fishtown Pinguins Bremerhaven - Ice Tigers Nürnberg 1:3

Straubing Tigers - Eisbären Berlin 2:3 n. V.

Spiel 2 am 8. März

Ice Tigers Nürnberg - Fishtown Pinguins Bremerhaven 3:4 n. V.

Eisbären Berlin - Straubing Tigers 4:2

Spiel 3 am 10. März

Fishtown Pinguins Bremerhaven - Ice Tigers Nürnberg 2:3 n.V.

