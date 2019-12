vor 18 Min.

AEV-Stürmer Thomas J. Trevelyan trifft mit Genuss

Mit sieben Toren in 17 Spielen hat Thomas J. Trevelyan eine gute Quote.

Der Deutsch-Kanadier Thomas J. Trevelyan zählt zu den treffsichersten Stürmern der Augsburger Panther. Warum er jeden Einsatz auf dem Eis genießt.

Von Milan Sako

Mit 13 Treffern in 29 DEL-Spielen ist Adam Payerl der Torjäger der Augsburger Panther. Eine fast identische Quote weist Thomas J. Trevelyan mit sieben Toren in 17 Einsätzen auf. Beide Stürmer trafen zum 3:0 der Augsburger im jüngsten Heimspiel gegen Krefeld. Mit 35 Jahren ist Trevelyan der zweitälteste Stürmer hinter Christoph Ullmann, 36, im AEV-Team. Zugleich ist der Deutsch-Kanadier, der seit 2011 für die Augsburger spielt, der treueste AEV-Spieler neben Kapitän Steffen Tölzer.

Sein Erfolgsrezept kann Trevelyan nicht so richtig erklären: „Die Pucks gehen einfach rein für mich. Ich bin schon etwas älter und genieße jeden Einsatz.“ Trevelyan ist das Stehaufmännchen im Team. In jedem Jahr musste der 35-Jährige mindestens eine schwere Verletzung überwinden. Jedes Mal kam er wieder zurück. Auch gegen Krefeld bekam Trevelyan einen Puck auf den Knöchel und spielte weiter. Sein Einsatz im nächsten Heimspiel am zweiten Weihnachtsfeiertag (19 Uhr) gegen Nürnberg scheint allerdings nicht gefährdet.

Augsburger Panther wollen gegen Nürnberg zu alter Heimstärke finden

Trotz des Heimsieges beträgt der Rückstand des Tabellenelften auf den zehnten und damit letzten Play-off-Platz mit Wolfsburg sechs Zähler. „Wir haben noch einige Partien vor uns, aber wir müssen jetzt konstant punkten“, sagt Trevelyan. Die Heimbilanz ist im Vergleich zum Vorjahr schwach. Im Curt-Frenzel-Stadion verließen die AEV-Profis in neun von 16 Partien als Verlierer das Eis. In der gesamten vergangenen Saison kassierte der AEV lediglich acht Heim-Niederlagen in 26 Heimspielen der Punktrunde.

