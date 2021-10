Augsburger Panther

06:13 Uhr

Das sagt Phantom-Torschütze Adam Payerl zu seinem Treffer

Plus Adam Payerl erzielte gegen Nürnberg einen Treffer, der gar keiner war. In der Statistik bleibt er trotzdem stehen. Was der Torschütze dazu sagt.

Von Andreas Kornes

Das Phantomtor von Augsburg war der Aufreger des vergangenen Wochenendes in der Deutschen Eishockeyliga (DEL) . Das zwischenzeitliche 3:0 der Panther gegen Nürnberg stellte sich im Nachhinein als Luftnummer heraus. Videobilder zeigen, dass sich der hart geschossene Puck rechts neben dem linken Außenpfosten durch die Maschen zwängte. Während des Spiels war das niemandem aufgefallen.

