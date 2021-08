Erstes Heimspiel für den AEV: Wieder vor leeren Rängen

Plus Ausgerechnet ihren ersten Test zu Hause bestreiten die Augsburger Panther vor leeren Rängen. Sportlich ist die Partie gegen Bietigheim wichtig.

Vier Testspiele haben die Augsburger Panther bisher bestritten und die Bilanz ist, mit Blick auf die Ergebnisse, ausgeglichen. Beim Dolomitencup gab es einen Sieg gegen das italienische Nationalteam, gefolgt von einer Niederlage gegen den Schweizer Vertreter aus Biel. Es folgte der Österreich-Trip mit einer 1:6-Klatsche gegen Graz. Gegen Villach schafften die Panther dann aber einen knappen Sieg.