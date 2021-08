Augsburger Panther

Nach Corona-Infektion: AEV-Neuzugang Vinny Saponari muss weiter warten

Der Stürmer Vinny Saponari spielt in der kommenden Saison für die Augsburger Panther. Aber noch darf er nicht trainieren, weil er eine Corona-Infektion hatte.

Plus AEV-Neuzugang Vinny Saponari aus Kassel muss geduldig sein und darf nach der Corona-Infektion noch nicht trainieren. Gute Nachrichten gibt es von T. J. Trevelyan.

Von Milan Sako

Für die Krefeld Pinguine lief Vinny Saponari bereits in der Deutschen Eishockey-Liga auf. Nach seinem Gastspiel beim DEL2-Klub Kassel Huskies hatte sich der Stürmer auf eine Rückkehr in die Eliteklasse und seine neuen Teamkollegen der Augsburger Panther gefreut. Doch noch darf der Amerikaner mit deutschem Pass das Training nicht aufnehmen. Nach seiner Corona-Infektion, die noch vor seinem Abflug in Toronto festgestellt worden war, muss der 31-Jährige zunächst das Return-to-play-Protokoll durchlaufen. Dazu zählen medizinische Untersuchungen, wie auch ein Belastungstest. Das Prozedere schreibt die Liga zwingend vor, um die gesundheitlichen Risiken für die Berufsspieler zu minimieren.

