Augsburger Panther

vor 16 Min.

Neu-Panther Matt Puempel feiert in Bremerhaven sein Debüt

Plus In Bremerhaven spielt Neuzugang Matt Puempel am Freitag das erste Mal im Panther-Dress an der Seite von Spielmacher Drew LeBlanc. Ein AEV-Talent bekommt mehr Eiszeit.

Von Milan Sako

Das Warten hat für Matt Puempel ein Ende. Vor gut einer Woche war der Kanadier als vorerst letzte Neuverpflichtung in Augsburg angekommen und sah seinen neuen Teamkollegen zunächst nur bei der Arbeit zu. Die Heimsiege am Freitag gegen die Straubing Tigers (6:4) und am Sonntag (2:1 nach Verlängerung) gegen den ERDC Ingolstadt genoss der Außenstürmer mit Maske auf der Zuschauertribüne.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen