Trainingsstart, Testspiele, Dolomitencup: So sieht die AEV-Vorbereitung aus

Die Augsburger Panther haben das Vorbereitungsprogramm bekannt gegeben. Welche Termine sich Fans des AEV merken müssen.

Der Terminplan der Augsburger Panther steht fest: Nachdem die Mannschaft der Augsburger Panther Anfang August in Augsburg zusammenfinden wird und dann alle notwendigen medizinischen Untersuchungen und die Leistungsdiagnostik auf dem Plan stehen, bittet der neue Cheftrainer Mark Pederson am 7. August 2021 zum ersten offiziellen Eistraining im Curt-Frenzel-Stadion.

Ehe dann die neue Saison der DEL am Freitag, 10. September startet, werden die Augsburger Panther im Rahmen ihrer Vorbereitung sieben Testspiele bestreiten. Der DEL-Spielplan steht bislang noch nicht fest.

Am 27. August findet in Augsburg ein Test gegen Bietigheim statt

Dem Dolomitencup in der Würtharena Neumarkt (Südtirol, Italien) folgen zwei Auswärtsspiele bei Teams der österreichischen bet-at-home ICE Hockey League, ehe am 27. August das einzige Test-Heimspiel im CFS gegen die Bietigheim Steelers ansteht, die sich nach dem Gewinn der DEL2-Meisterschaft um eine Teilnahme in der DEL beworben haben. Kurz vor dem Ligastart stehen dann zwei weitere Tests bei den PENNY DEL-Kontrahenten Straubing und Schwenningen auf dem Plan.

19 Bilder Das ist der AEV-Kader für die Saison 2021/22 Foto: Siegfried Kerpf

Die Termine im Überblick: