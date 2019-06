vor 51 Min.

Augsburger Panther verkünden ersten Neuzugang

Für die kommende Saison gibt es den ersten Neuzugang bei den Augsburger Panthern. Alex Lambacher kommt aus Mannheim zum AEV.

Die Augsburger Panther haben den ersten Neuzugang für die kommenden Saison verkündet. Wie der Verein mitteilte, wird Alex Lambacher in der kommenden Saison für den AEV spielen. Der Angreifer, der im Besitz eines deutschen und eines italienischen Passes ist, kommt vom deutschen Meister Mannheim. Der Rechtsschütze wird deswegen keine Ausländerlizenz beanspruchen. Damit umfasst der Kader von Trainer Tray Tuomie 21 Spieler: Zwei Keeper, sieben Verteidiger und zwölf Stürmer.

Zuletzt spielte Lambacher für sein Heimatland Italien bei der IIHF-Weltmeisterschaft in der Slowakei und sicherte sich mit seinem Team den Verbleib in der Top Division. In der DEL kommt er bislang auf fünf Spiele, in denen er ein Tor erzielte - das war in der Spielzeit 2017/18 für die Adler Mannheim.

Mit den Jungadlern Mannheim wurde Lambacher fünf Mal deutscher Jugendmeister

Lambacher stammt aus dem Nachwuchs der Adler. Zwischen 2011 und 2015 feierte der 1,87 Meter große und 93 Kilogramm schwere gebürtige Brixner mit den Jungadlern bei den Schülern und in der DNL insgesamt fünf Meisterschaften. Nach einem Jahr in der North American Hockey League (NAHL) erhielt Lambacher 2016 in Mannheim dann seinen ersten Profivertrag.

Überwiegend kam der variabel einsetzbare Angreifer dann bei den Kooperationspartnern der Adler in der DEL2 zum Einsatz. In der abgelaufenen Spielzeit verbuchte Lambacher in Diensten der Heilbronner Falken in 25 Partien acht Tore und 15 Assists. Im Jahr zuvor lief er in der DEL2 für die Kassel Huskies auf: In 45 Spielen gelangen ihm damals vier Tore und fünf Assist. Im Tor der Kasseler stand damals einer, mit dem Lambacher nun auch in Augsburg zusammen spielen wird: Markus Keller.

Panther-Trainer Tuomie: "Alex ist körperlich eine Erscheinung"

Panthercoach Tray Tuomie zum Wechsel: "Auch wenn Alex Lambacher bislang in der DEL noch nicht in Erscheinung treten konnte, so sind wir doch von seinen Qualitäten überzeugt. Trotz seiner erst 22 Jahre hat er für Italien bereits drei Weltmeisterschaften bestritten. Vergangene Saison machte er in Heilbronn auch offensiv einen großen Schritt nach vorne. Alex ist zweifelsohne sehr talentiert und auch körperlich eine Erscheinung. Wir wollen ihm nun helfen, in Augsburg den nächsten Schritt auf der Karriereleiter zu gehen." Alex Lambacher wird bei den Panthern mit der Rückennummer 63 auflaufen. (AZ, eisl)

