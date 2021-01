vor 35 Min.

Die nächste Klatsche: AEV verliert auch das Derby gegen Nürnberg

Und wieder war es nichts mit einem Sieg: Gegen die zuvor ebenfalls noch punktlosen Nürnberger steckten die Panther die nächste Niederlage ein.

Von Andreas Kornes

Die Augsburger Panther bleiben in dieser Saison ohne Sieg. Gegen Nürnberg setzte es am Sonntag im vierten Spiel die vierte Niederlage. 1:4 (0:0, 0:3, 1:1) hieß es nach 60 Minuten. Damit bleibt die Mannschaft von Trainer Tray Tuomie Schlusslicht der DEL-Gruppe Süd.

Dabei waren die Panther voller Elan in das neue Jahr gestürmt. Ganz im Gegensatz zum ersten Drittel des Auftritts in Ingolstadt, in dem sie gleich drei Gegentreffer kassiert hatten und am Ende 1:5 verloren. Gegen Nürnberg sollte der ersehnte erste Saisonsieg her. Dementsprechend legten die Hausherren, bei denen Neuzugang Spencer Abbott seine Premiere gab, im leeren Curt-Frenzel-Stadion los und erarbeiteten sich gleich ein halbes Dutzend bester Chancen.

Die Augsburger Panther hatten zu Beginn mehr vom Spiel, trafen aber nicht

Auffällig dabei vor allem die dritte Reihe mit Michael Clarke, Marco Sternheimer und Thomas Holzmann. Allein, es gebrach an die nötigen Kaltschnäuzigkeit vor dem gegnerischen Tor. Nürnberg wiederum rettete sich mit viel Glück und Niklas Treutlein im Tor durch die Sturm-und-Drang-Phase und kam gegen Ende des ersten Durchgangs ebenfalls zu guten Chancen. Torlos ging es in die erste Pause.

Dann allerdings rächte sich der schludrige Umgang mit den Torgelegenheiten. Denn Nürnberg seinerseits zeigte sich diesbezüglich eiskalt. Den Auftakt machte Luke Adams, als er plötzlich mutterseelenallein vor Olivier Roy im Panther-Tor auftauchte und auf engstem Raum ausstanzte - 0:1 (24.). Nur zwei Minuten später war es erneut Adams, der erst Steffen Tölzer abschüttelte wie eine lästige Fliege und dann auf 2:0 erhöhte (26.).

Die Augsburger hatten nun erhebliche Probleme damit, einen geordneten Spielaufbau zu organisieren. Nürnberg hatte das Spiel an sich gerissen und AEV-Trainer Tray Tuomie griff zu einem extremen Mittel, um seine Mannschaft aufzurütteln: Er tauschte die Torhüter. Für den verletzten Olivier Roy, der gut gespielt hatte, kam Markus Keller (33.). Das aber änderte nichts an der Statik des Spiels. Spätestens als Dane Fox auf 3:0 (39.) hallten die ersten imaginären Pfiffe durch die Halle. Eine mangelhafte Chancenverwertung gepaart mit individuellen Aussetzern in der Defensive hatten zu einem deutlichen Rückstand geführt.

Neuzugang Michael Clarke gelang nur noch der Ehrentreffer für den AEV

Der letzte Durchgang bescherte den Panther gleich ein Powerplay. Doch es blieb dabei: Egal, was die Hausherren auch versuchten, es führte nicht zum Erfolg. Entweder war Treutlein zur Stelle oder der Puck trudelte am Tor vorbei. So hatte Nürnberg wenig Mühe, seinen Vorsprung zu verwalten. In der Offensive war von den Franken nicht mehr viel zu sehen. Eine der wenigen Gelegenheiten nutzte Ex-Panther Daniel Schmölz zum 4:0 (55.). Der Ehrentreffer von Clarke zum 1:4 (57.) kam zu spät.

Augsburg Roy (Keller/33.) - Lamb, Bergman; Haase, Rogl; Sezemsky, Valentine; Tölzer - Payerl, LeBlanc, Hafenrichter; Abbott, Stieler, Trevelyan; Sternheimer, Clarke, Holzmann; Kharboutli, Lambacher, Max. Eisenmenger​

