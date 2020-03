10:04 Uhr

Mann ins Gleisbett gestoßen: Steffen Tölzer legt AEV-Kapitänsamt nieder

AEV-Rekordspieler Steffen Tölzer hat nach einem Wiesn-Besuch einen Mann im Streit verletzt. Der Panther-Profi zeigt sich reuig und legt sein Kapitänsamt nieder.

Von Florian Eisele

Eigentlich wollte sich Steffen Tölzer, der Kapitän der Augsburger Panther, in diesen Tagen auf die erste Play-off-Runde vorbereiten. Daran wird für ihn aber derzeit kaum zu denken sein: Wie nun bekannt wurde, hat die Münchner Staatsanwaltschaft I einen Strafbefehl gegen den 34-Jährigen beantragt. Der Vorwurf: Tölzer soll in München einen Mann ins Gleisbett einer S-Bahn gestoßen und ihn dabei verletzt haben. Zuerst hatte die Bild darüber berichtet.

Der Vorfall hatte sich am 23. September um kurz vor Mitternacht ereignet: Nach einem Besuch auf dem Münchner Oktoberfest soll Tölzer am S-Bahnhof "Donnersbergerbrücke" mit dem Mann in Streit geraten sein. Demnach stieg Tölzer aus einer ankommenden S-Bahn. Zusammen mit einem Bekannten überquerte er die Gleise, um schneller zum nächsten Bahnsteig zu kommen.

Bekannte sollen den Mann wieder auf den Bahnsteig gezogen haben, bevor die S-Bahn einfuhr

Als der 48-jährige Passant Tölzer daraufhin ansprach, soll die Situation eskaliert sein. Aus dem verbalen Streit wurde eine körperliche Auseinandersetzung. Bei der anschließenden Rangelei soll der Eishockey-Profi den Passanten schließlich ins Gleisbett gestoßen haben. Der Mann erlitt dabei Verletzungen im Gesicht und wurde von seinen Bekannten wieder hochgezogen, bevor die nächste S-Bahn einfuhr. Tölzer soll sich entschuldigt haben, aber mit der nächsten S-Bahn weitergefahren sein.

Ein Sprecher der Münchner Staatsanwaltschaft I gab an, dass die Behörde gegen Tölzer einen Strafbefehl beim Amtsgericht München beantragt hat. Die darin aufgeführten Vorwürfe: gefährliche Körperverletzung mittels einer das Leben gefährdenden Behandlung. Das Strafmaß hat es in sich: Tölzer soll im Strafbefehl zu einer Freiheitsstrafe von elf Monaten auf Bewährung verurteilt worden sein. Damit würde der AEV-Profi als vorbestraft gelten.

Die Augsburger Panther bestätigen am Mittwoch, dass es zu dem folgenschweren Streit gekommen ist. Tölzer zeigte sich in der Stellungnahme reuig und kündigte an, den Strafbefehl zu akzeptieren. Damit wird es nicht zu einer Gerichtsverhandlung kommen: Da Tölzer, der bereits Schmerzensgeld an den 48-Jährigen gezahlt hat, die Strafe akzeptiert, wäre das Verfahren dann abgeschlossen - auf juristischer Ebene.

Tölzer legt sein Amt als Kapitän der Augsburger Panther nieder

Doch auch bei den Augsburger Panthern wird die Angelegenheit weitreichende Folgen für Tölzer haben: Der 34-Jährige, der erst im Herbst Duanne Moeser als Augsburger DEL-Rekordspieler abgelöst hatte, legt sein Kapitänsamt nieder. Zudem wurde er von den Panthern mit einer "empfindlichen Geldstrafe" belegt.

In der schriftlichen Mitteilung wird der 34-Jährige wie folgt zitiert: "Was ich getan habe, tut mir unglaublich leid. Ich übernehme von Anfang an die komplette Verantwortung für mein Handeln und kooperiere ohne Einschränkung mit den Behörden. Es steht außer Frage, dass ich auch weiterhin alle Konsequenzen für mein Vergehen vollumfänglich trage. Da ich meiner Vorbildfunktion abseits des Eises in keiner Weise gerecht geworden bin, lege ich mein Kapitänsamt bei den Augsburger Panthern mit sofortiger Wirkung nieder. Ich möchte mich in aller Form und aufrichtig beim Geschädigten, meinem Club, meinen Teamkollegen sowie natürlich allen Fans und Sponsoren entschuldigen. So etwas hätte mir niemals passieren dürfen."

Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl stärkt Tölzer in der schriftlichen Mitteilung den Rücken: "Steffen Tölzer hat uns nach Zugang des Urteils eingehend informiert. Wir schätzen seine Ehrlichkeit, verurteilen seine Tat aber aufs Schärfste. Sein Handeln ist mit den Werten unseres Clubs nicht vereinbar und schadet unserer Organisation." Den angebotenen Rücktritt als Mannschaftskapitän habe man akzeptiert. "Dennoch werden wir Steffen in diesem auch für uns unschönen Kapitel unterstützen und nicht fallen lassen. Wir kennen ihn als untadeligen Sportsmann, der für seine ehrliche und zuverlässige Arbeit anerkannt ist."

Ob Tölzer in dieser Saison für die Panther noch zum Einsatz kommt, ließ der Verein offen: "Mindestens am kommenden Wochenende" werde Tölzer nicht zum Einsatz kommen.

