Netflix, Muskeltraining und ein Leih-Hund: Das ist AEV-Neuzugang Michael Clarke

Plus Der Stürmer war vergangene Saison bester Torjäger der Iserlohn Roosters. Jetzt spielt er in Augsburg und hat den längsten Sommer hinter sich.

Von Andreas Kornes

So richtig wissen wohl nur die wenigsten in Augsburg, wie Michael Clarke aussieht. Im Training auf dem Eis trägt er natürlich einen Helm als Kopfschutz. Ansonsten herrscht auch in den Katakomben des Curt-Frenzel-Stadions Maskenpflicht, selbst in der Kabine.

Und auch im Freien lässt der Neuzugang der Panther die Maske am liebsten auf, denn es gilt, das Risiko einer Corona-Infektion so gering wie möglich zu halten. "Ich bin eigentlich entweder zu Hause und schaue Netflix oder ich bin in der Halle beim Training", erzählt Clarke im Interview mit unserer Redaktion, das natürlich mit gebührendem Abstand und hinter FFP2-Masken geführt wird.

AEV-Neuzugang Michael Clarke freut sich darauf, Augsburg kennen zu lernen

Schade sei das alles, denn er habe sich von seinen neuen Kollegen erzählen lassen, dass es in Augsburg jede Menge gute Restaurants und Cafés gibt. "Ich bin jemand, der sich gerne mit anderen Leuten trifft. Der sich die Stadt anschaut und unterwegs ist. Ich koche zwar auch gerne selbst, aber jetzt lasse ich mir eben häufig auch Essen nach Hause liefern, aber das ist natürlich nicht das gleiche."

Nach Augsburg gekommen ist der 26-Jährige allein. Im Gegensatz zu den meisten seiner kanadischen Landsleute hat er auch keinen Hund. Über diese eher ungewöhnliche Tatsache muss Clarke lachen. "Ich mag Hunde natürlich auch, sehr sogar. Aber in meiner Situation wäre das nicht gut. Wir sind viel unterwegs und ich habe keine Freundin, die aufpassen kann. Ich darf aber sicher mal mit den Hunden von meinen Teamkollegen eine Runde drehen."

Im ersten Training zeigte Michael Clarke (links) seine Qualitäten als Torjäger. Bild: Ulrich Wagner

Eine Infektion mit Corona würde für Clarke eine dreiwöchige Pause bedeuten

Persönliche Kontakte hat er ansonsten auf ein Minimum reduziert, aus ganz praktischen Gründen. "Wenn ich das Virus habe, muss ich zwei Wochen in Quarantäne und kann nicht aufs Eis. Danach brauche ich mindestens noch eine dritte Woche, um wieder einigermaßen in Form zu kommen. Außerdem setze ich alle Jungs in der Kabine der Gefahr aus, dass sie sich anstecken und wir als ganzes Team in Quarantäne müssen. Jetzt muss jeder darauf achten, sich vernünftig zu verhalten. Und hoffentlich entspannt sich die Situation in ein paar Monaten und wir können wieder ein bisschen offener sein."

Abgesehen von diesen ganz grundsätzlichen Erschwernissen habe er sich aber schnell eingelebt in Augsburg. "Die Mannschaft hat mich super aufgenommen, die Stimmung ist sehr gut." Vor allem seien alle erleichtert, dass es nun tatsächlich losgeht. "Das war für uns alle der längste Sommer, den wir jemals hatten. Es war ein ständiges Auf und Ab. Mal war die Hoffnung größer, mal war sie kleiner, dass es überhaupt eine Saison geben wird."

Die Trainingszeit nutzte Michael Clarke dafür, Muskelmasse aufzubauen

Als Profi habe er sich aber immer darauf vorbereitet, am Tag X bereit zu sein. "Ich wusste, wenn der Anruf kommt, dann kann es schnell gehen. Ich habe die lange Trainingszeit dafür genutzt, ein bisschen Muskelmasse aufzubauen und an der ein oder anderen Schwachstelle zu arbeiten. Wir hatten ja zwei Monate mehr Zeit. Wahrscheinlich sind jetzt alle fitter als jemals zuvor."

Dabei hatten selbst in Kanada im Frühling die Eishallen geschlossen. "Du weißt, dass es wirklich ernst ist, wenn das passiert", sagt Clarke. Eishockey ist in Kanada Nationalsport, vergleichbar mit Fußball in Deutschland. Ab Juni hatten die Eisflächen dann aber wieder geöffnet, so- dass Clarke mit ein paar Kumpels regelmäßig die Schlittschuhe schnüren konnte.

Die kurze Vorbereitungszeit der Augsburger Panther ist für Clarke kein Problem

Die mit knapp drei Wochen sehr kurze Vorbereitung mit der ganzen Mannschaft sieht Clarke nicht als Problem. In Nordamerika sei es normal, dass sich die Mannschaften in relativ kurzer Zeit einspielen müssen. Die in Deutschland üblichen sechs Wochen seien ohnehin eher ungewöhnlich. Zudem habe Augsburg den großen Vorteil, dass der Kern des Teams schon seit Jahren zusammenspielt. "Es ist immer einfacher, nur ein paar Neuzugänge zu integrieren. Da bin ich sehr optimistisch. Man sieht hier in Augsburg, dass sich die meisten Jungs schon lange kennen und wissen, wie der andere tickt."

Noch sei es aber zu früh, ein Urteil zu fällen. "Wir werden das sehen, wenn die ersten DEL-Spiele absolviert sind. Du kannst noch so toll trainieren und dann klappt es im Spiel doch nicht. Die Jungs sehen alle sehr fit aus, jeder ist positiv gestimmt. Wir haben alle unser ganzes Leben Hockey gespielt. Das ist nichts, was man einfach so vergisst. Und wir haben ja die vier Vorbereitungsspiele, um uns als Team zu finden."

46 Bilder So lief das erste Training der Augsburger Panther nach der Corona-Pause Bild: Ulrich Wagner

Selbst der Umstand, dass Mannschaften wie die aus München schon seit August zusammen auf dem Eis trainieren, schreckt Clarke nicht ab. "Sie haben lange trainiert, das stimmt. Aber sie hatten auch nur ein paar Testspiele. Es geht aber nichts über ein echtes Punktspiel. Das kannst du nicht simulieren. Da musst du da sein. Wir werden sehen, wer es besser gemacht hat. Vielleicht war es im Rückblick dann sogar besser, dass wir mehr Zeit dafür hatten, uns zu Hause vorzubereiten und die Batterien aufzuladen."

Clarke zum AEV-Publikum: "Die Fans waren extrem laut"

Komplettes Neuland wird es auch für Clarke sein, in leeren Hallen zu spielen. Eishockey lebt stark von den Emotionen, die von den Rängen aufs Eis schwappen. "Es wird sehr interessant sein, zu sehen, wie sich das auswirkt, wenn gar keine Stimmung in der Halle ist", sagt Clarke. In der vergangenen Saison habe er mit Iserlohn einmal ein Vorbereitungsspiel gegen Düsseldorf bestritten, bei dem die Türen für Fans geschlossen blieben.

"Es ist ein riesiger Unterschied. Nicht so sehr, wenn du auf dem Eis bist. Dann bist du auf das Spiel fokussiert. Aber wenn du auf der Bank sitzt, wird es fehlen. Die Emotionen der Fans, die Energie. Das gibt dir natürlich einen Extra-Schub. Vor allem in Augsburg. Letzte Saison hatten wir hier mit Iserlohn ein wichtiges Spiel. Die Fans waren extrem laut und die Panther kamen wie die Feuerwehr aus der Kabine. Das wird fehlen."

Trotzdem werde es auch in der anstehenden Spielzeit nicht an Spannung auf dem Eis fehlen. "Wir sind alles Profis, es ist unser Job. Jeder will gewinnen. Ich bin mir sicher, die Spiele werden trotzdem sehr intensiv." Und auch der Theorie, dass es ohne die Emotionen von außen weniger Faustkämpfe geben könnte, kann Clarke nichts abgewinnen. "Ich glaube nicht, dass die Spieler da einen Anstoß von draußen brauchen. Oft geht es darum, einen Teamkameraden zu verteidigen und nicht darum, den Fans eine Show zu bieten."

29 Bilder Der bisherige AEV-Kader für die Saison 2020/21 Bild: Siegfried Kerpf

Vor allem in den bayerischen Derbys kocht die Stimmung im Curt-Frenzel-Stadion. Durch die Aufteilung in eine Nord- und eine Süd-Gruppe wird es Spiele in sehr viel dichterer Abfolge geben. Und auch sportlich scheint die Süd-Gruppe die schwerere zu sein. Immerhin beinhaltet sie mit Mannheim und München die beiden Schwergewichte der DEL. Clarke kann das aber nicht schrecken. "Diese Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen. Das haben wir letztes Jahr mit Iserlohn gezeigt."

Clarkes Vater fuhr viele Jahre professionell Autorennen

Zudem sei es ja nicht nur für die Klubs ein finanzieller Vorteil, sich die langen Busfahrten (zum Beispiel nach Bremerhaven) und Übernachtungen erst einmal zu sparen. "Es kommt auch uns Spielern entgegen, wenn wir nicht jedes Wochenende viele Stunden im Bus sitzen müssen. Das spart Energie." Auf der anderen Seite sei der Druck in jedem einzelnen Spiel hoch. "Das wird eine echte Herausforderung, aber das gilt ja für alle Teams. Man trifft in relativ kurzer Zeit gleich viermal aufeinander. Wir werden sehen, wer am besten mit dieser ungewohnten Situation umgeht."

Ratschläge von zu Hause kann er auf jeden Fall nicht erwarten. Clarke stammt aus keiner Eishockey-Familie, was in Kanada einigermaßen außergewöhnlich ist. Sein Vater fuhr stattdessen viele Jahre professionell Autorennen in der Ontario Stock Car Association (OSCAAR), einer kanadischen Stock Car-Rennserie. "Es ging immer nur um Autos, was ziemlich cool war. Er hat nie Eishockey gespielt, hat mir also auch nie Tipps gegeben. Er hat nur immer gefragt, ob es mir Spaß macht."

Im Alter von vier Jahren habe ihn stattdessen seine Mutter gefragt, ob er Eishockey ausprobieren wolle. "Ich erinnere mich an mein allererstes Mal auf dem Eis. Ich bin ständig hingefallen und wollte doch nur Eishockey spielen. Zum Glück hat mich meine Mutter am nächsten Tag wieder hingebracht und ich habe erst einmal gelernt zu skaten."

Die Liebe zum Eishockey hat Clarke nun nach Augsburg geführt. Eine gute Geschichte in schwierigen Zeiten.

Dieser Artikel ist Teil unserer Beilage zur DEL-Saison 2020/21, die am 17. Dezember in den Lokalausgaben Augsburg, Augsburg-Land, Aichach, Friedberg und Schwabmünchen kostenlos der Zeitung beiliegen wird.

