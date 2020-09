vor 20 Min.

Spielervereinigung-Chef fordert: "Wir müssen noch in diesem Jahr mit der DEL beginnen"

Plus Alexander Sulzer ist Geschäftsführer der neu gegründeten Spielervereinigung SVE. Was er zur Corona-Krise und der Kritik der Augsburger Panther sagt.

Von Milan Sako

Sie haben, angefangen von Ihrem Heimatverein ESV Kaufbeuren bis zur letzten Station Düsseldorfer EG, insgesamt für 13 Klubs gespielt. Wo hat es Ihnen am besten gefallen, wo hat es weniger gepasst?

Alexander Sulzer: Ich habe alle Stationen genossen. Eine besondere Beziehung entwickelte sich zu Düsseldorf, weil meine Karriere dort richtig Fahrt aufgenommen hat, ich dort meine Frau kennengelernt und meine Familie gestartet habe. In Nordamerika war es Nashville, das war unsere Heimat, unsere Homebase, wo wir viele Freunde gewonnen haben. Zu unseren amerikanischen Freunden pflegen wir immer noch guten Kontakt. Zu Kaufbeuren, wo ich Eishockeyspielen gelernt habe, besteht ebenfalls eine besondere Beziehung. Dort konnte ich, nach einem vergleichsweise späten Start ins Eishockey mit elf Jahren, bereits mit 16 in der ersten Mannschaft wertvolle Erfahrungen im Aktivenbereich sammeln.

Sie sind der erste Geschäftsführer der in Deutschland neu gegründeten Spielervereinigung SVE. Wie kam es dazu?

Sulzer: Auch hier liegen die Anfänge im Grunde in der Zeit auf dem Eis. Die Gründungsmitglieder Moritz Müller ( Kölner Haie, Anm. d. Red.) und Patrick Reimer ( Nürnberg) an der Spitze haben mich angerufen. Sie wollten von mir wissen, ob ich mir vorstellen könnte, den Job zu übernehmen. Es war direkt zu spüren, dass sie in mir den richtigen Mann für diese große und richtungsweisende Position sehen. Daher kam von meiner Seite schnell die Zusage, was den Jungs wohl auch entgegengekommen ist. Denn mit Blick auf die aktuelle Lage sieht man, wie sehr die Zeit drängt. Nachdem von meiner Seite alles Organisatorische geklärt war, fiel es mir leicht, Ja zu sagen.

Was ist der Unterschied zwischen einer Spielervertretung und einer Gewerkschaft?

Sulzer: Wir bezeichnen uns bewusst nicht als Gewerkschaft, das fängt schon mir der Rechtsform an. Wir sind ein eingetragener Verein. Und ein Verein ist alleine schon vom Wording her anders aufgeladen, als eine Gewerkschaft. Das könnte man jetzt noch tiefer und philosophischer diskutieren, aber ich möchte auf das Wesentliche, fern von Begrifflichkeiten, eingehen: Über eine Spielervertretung ist in Deutschland schon lange spekuliert worden und jetzt hat diese an Fahrt aufgenommen – vom Tempo und dem Echo bin ich, wie wohl auch die Gründungsmitglieder, positiv überrascht.

War die Pandemie mit dem Saisonabbruch und den folgenden Corona-Klauseln in den Spielerverträgen der Auslöser zu sagen: Wir packen das Projekt an?

Sulzer: Corona war durchaus ein Auslöser, aber ganz sicher ein Beschleuniger. Die kommenden Wochen und Monate werden jedoch zeigen, dass es viele weitere Zukunftsthemen gibt, die die Existenz der SVE rechtfertigen beziehungsweise gar notwendig machen.

Panther-Boss Lothar Sigl sieht die neue Spielervereinigung SVE kritisch. Bild: Ulrich Wagner

Sulzer nimmt die Kritik von AEV-Boss Sigl gelassen: "Laden ihn zum Dialog ein"

Es gibt auch kritische Stimmen wie den Augsburger Hauptgesellschafter Lothar Sigl, die monierten, dass man ausgerechnet jetzt in der Corona-Krise die SVE gründet. Was antworten Sie ihm?

Sulzer: Der Mensch ist von seinem Wesen her von Grund auf skeptisch gegenüber Neuem. Gerade als Funktionär eines tollen, ambitionierten Vereins wie dem AEV braucht es Visionen und Offenheit, denn Stillstand bedeutet Rückschritt. Am Beispiel seines Vereins, denkt man nur an die Anfangszeiten seines Engagements zurück, waren es Visionen und Offenheit, die den Erfolg gebracht haben. Und ich gehe schwer davon aus, dass auch Herr Sigl so manchen Kritiker von seinem Tun überzeugen konnte. Daher nehmen wir die Kritik interessiert zur Kenntnis und laden ihn, wie jeden aus der Eishockey-Szene, herzlich dazu ein, den Dialog mit der SVE zu suchen. Wir sind nicht auf Konfrontation aus, wir suchen den Dialog mit allen Parteien im Eishockey. Das erste Ziel ist es, zeitnah wieder Eishockey in Deutschland zu spielen, hoffentlich mit Zuschauern. Wir wollen und werden die Profis unterstützen, damit sie wieder aufs Eis kommen.

Was sind Ihre ersten Aufgaben?

Sulzer: Zunächst einmal will ich die Spieler informieren, was wir machen und wie wir sie vertreten wollen. Ich will mit der Deutschen Eishockey Liga und mit den einzelnen GmbHs der Vereine in den Dialog treten, um zu helfen, die Saison rechtzeitig starten zu können. Es gibt eine DEL-Gesellschafterversammlung am 21. September, auf der Entscheidungen getroffen werden könnten. Bis dahin werden noch einige Gespräche stattfinden. Wir müssen noch in diesem Jahr mit der DEL beginnen, sonst könnte die Zukunft sehr, sehr schwierig werden.

Wie viele Spieler müssen beitreten, damit sich das Projekt trägt?

Sulzer: Es gibt keine Mindestanzahl, mit Gründung und einer ausreichenden Anzahl an Gründungsmitgliedern haben wir die Daseinsberechtigung geschaffen. Die Frage sollte besser lauten: Wie viele Spieler müssen beitreten, damit das Projekt Früchte trägt? Und die Antwort lautet: Wir sind bereits genug Mitglieder, denn wir ernten die Früchte bereits und sind in jederlei Hinsicht extrem aktiv, auch wenn sich derzeit alles nur um die Wiederaufnahme des Spielbetriebs dreht. Wir wollen unseren Teil dazu beitragen Eishockey weiterzuentwickeln und stärker zu machen. Ziel ist es weiterhin, möglichst viele Spieler zu Mitgliedern der SVE zu machen. Das stärkt automatisch unsere Position und dank der Mitgliedsbeiträge (120 Euro pro Jahr) werden wir auch wirtschaftlich handlungsfähiger, wobei das derzeit total im Hintergrund steht.

Wie viele Spieler sind der Spielervereinigung beigetreten und wie verhalten sich die Nordamerikaner, die die Mehrheit der ausländischen Profis in der DEL stellen?

Sulzer: Wir haben einen riesigen Zulauf und noch größeren Zuspruch. Und Letzteres ist enorm wichtig, um die Akzeptanz der SVE, die ja, wie Sie bereits erwähnt haben, durchaus kritisch gesehen wird, zu steigern. Konkrete Zahlen werden Sie von mir beziehungsweise dem Vorstand allerdings erst bei der ersten Mitgliederversammlung hören. Eines kann ich Ihnen aber sagen: Ob junge oder alte oder nordamerikanische Spieler – da ist alles vertreten.

Von den Klubs hört man, die Spieler sehen einmütig die Corona-Klauseln als notwendiges Übel an. Ist das die vorherrschende Meinung unter den Profis?

Sulzer: Wichtig ist es, eine Lösung zu finden, damit das Eishockey in Deutschland überleben kann. Das gilt kurzfristig, und die Spieler haben im wahrsten Sinne des Wortes ihren Beitrag geleistet. Darüber wurde in den zurückliegenden Monaten genug gesprochen, wir schauen nur nach vorne.

Sulzer spricht sich dafür aus, diese Saison den Abstieg noch auszusetzen

Es wird diskutiert, die für kommende Saison geplante Wiedereinführung des Abstiegs aus der DEL auszusetzen, weil die Lage sowieso schon für alle Klubs existenzbedrohend ist. Wie sehen Sie das Thema?

Sulzer: Ich fände es in diesem Jahr in Ordnung, wenn man den Abstieg aussetzt, um den Vereinen, die in finanzielle Schwierigkeiten geraten könnten, und somit auch Spieler vor Probleme stellen würden, eine gewisse Sicherheit zu geben.

Als Profi haben Sie die Erfahrung gemacht, dass man quer durch Nordamerika geschickt wird. Wie haben Sie die Zeit in Erinnerung behalten?

Sulzer: Insgesamt war es eine tolle Zeit, die mit vielen guten Erinnerungen haften geblieben ist. Es ist die beste Liga der Welt. Aber es gab auch Phasen, die nicht einfach waren, weil ich teilweise nicht wusste, wo ich am nächsten Tag bin.

Sie sind 2014 aus Nordamerika in die DEL zurückgekehrt. Hatten Sie irgendwann die ständigen Ortswechsel satt?

Sulzer: Ab dem Zeitpunkt, ab dem wir Kinder hatten, wollten meine Frau und ich eine gewisse Planungssicherheit. Das hat eine Rolle für meine Entscheidung gespielt, wieder nach Deutschland zu kommen.

In der National Hockey League gibt es die Spielervereinigung NHLPA. Was kann die SVE von ihr lernen?

Sulzer: Ich denke schon, dass wir uns etwas abschauen können. Aber man muss differenzieren. Die NHLPA ist tatsächlich eine Gewerkschaft, kein Verein. Dennoch arbeiten die NHLPA und NHL Hand in Hand. Sie unterstützt die Profis, aber im gleichen Zug arbeitet sie mit den Klubs zusammen, um das Eishockey attraktiver zu machen.

Im August 2019 wurde Ihnen ein Tumor an der Halswirbelsäule entfernt, wie geht es Ihnen jetzt gesundheitlich?

Sulzer: Mir geht es wieder gut. Ich habe ein paar harte Wochen hinter mir. Der Tumor wurde entfernt und war gutartig. Soweit ist alles gut verheilt und ich kann positiv in die Zukunft schauen.

Hat die Erkrankung Ihre Laufbahn beendet?

Sulzer: Ja, ich hatte schon vor, noch ein bis zwei Jahre zu spielen. Für mich hatte sich der Kreis in Düsseldorf geschlossen. Sportlich war es für mich extrem enttäuschend, dass ich kein Spiel mehr für die DEG machen konnte. Die Ärzte haben mir gesagt, dass es nicht die intelligenteste Entscheidung wäre, als Profi weiterzuspielen. Also habe ich beschlossen, meine Laufbahn nach der vergangenen Saison zu beenden. Durch den Geschäftsführer-Posten bei der SVE bin ich aber, zugegeben schneller als erwartet, meinem Herzenssport wieder sehr nah.

Gibt es noch Verbindungen in die Heimat nach Kaufbeuren?

Sulzer: Meine Eltern und meine Schwester mit Familie leben da und natürlich sind wir in Kontakt.

