AEV-Profi Moritz Elias schießt U20-Nationalteam zum Klassenerhalt

Moritz Elias, Angreifer der Augsburger Panther, erlöst die U20-Eishockey-Nationalmannschaft im Kampf um den Klassenerhalt mit seinem Tor – und der AEV gratuliert.

Was für ein Krimi – und was für ein wichtiges Tor von AEV-Stürmer Moritz Elias bei der U20-WM! Die deutschen Eishockey-Junioren haben dank des Profis der Augsburger Panther den Klassenerhalt bei der Nachwuchs-Weltmeisterschaft in Schweden geschafft. Im entscheidenden Relegationsspiel gewann das Team von Trainer Tobias Abstreiter in der Verlängerung mit 5:4 (1:1, 1:1, 2:2) gegen die norwegische Auswahl. Den finalen Treffer zum Sieg erzielte Elias nach 58 Sekunden in der Extraspielzeit – und wurde anschließend unter einer Jubeltraube seiner Mitspieler begraben.

Das DEB-Team hatte in der Gruppenphase zwar das erste Spiel gegen Finnland gewonnen, ansonsten aber keine Punkte geholt. Die Folge: Am Ende stand der letzte Tabellenplatz zu Buche – und die Gewissheit: Es geht um den Klassenerhalt in der höchsten Spielklasse der Junioren-WM, in der Deutschland seit 2020 spielt. Gegen Norwegen wog das Spiel hin und her, beiden Teams war die Nervosität anzumerken. Um ein Haar wäre den Skandinaviern nach dem 4:4 in der regulären Spielzeit das entscheidende Tor gelungen. Kurz danach vollstreckte aber Elias aber zum 5:4-Endstand. Positiver Nebeneffekt: Mit dem Sieg hat das DEB-Team nicht nur die Klasse gehalten, sondern sich auch für die kommende Weltmeisterschaft Ende Dezember in Kanada qualifiziert.

Augsburger Panther gratulierten Moritz Elias: "Freuen uns auf deine Rückkehr!"

Von den Augsburger Panthern bekam Elias über Facebook Glückwünsche. In dem sozialen Netzwerk schrieb der DEL-Klub: "Moritz Elias schießt die U20 des DEB bei der U20-WM zum Klassenerhalt! Und jetzt freuen wir uns auf deine Rückkehr nach Augsburg, lieber Mo!" Tatsächlich können die Panther die Dienste des gebürtigen Augsburgers gut gebrauchen: Elias spielt eine gute Saison, kommt in bislang 26 Einsätzen in der DEL auf fünf Tore und vier Assists. Der 19-Jährige, der im Sommer von den Adler Mannheim in seine Geburtsstadt zurückkehrte, ist damit eine der positiven Überraschungen der bisherigen AEV-Saison. Läuft alles nach Plan, darf sich Elias bald über den nächsten Klassenerhalt freuen, diesmal eben mit den Augsburger Panthern.

