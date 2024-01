Augsburger Panther

17:39 Uhr

Bei den Augsburger Panthern ist Nervenstärke gefragt

Plus Die Panther kommen nicht weg vom Tabellenende, nur noch einen Punkt beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Iserlohn. Torjäger Trevelyan sagt, worauf es jetzt ankommt.

Von Milan Sako

Im Tabellenkeller wird es immer enger. Das einst bequeme Polster der Panther auf den Abstiegsplatz ist zusammengeschmolzen. Zwölf Punkte betrug am 32. Spieltag der Vorsprung der Augsburger auf den 14. und letzten Platz in der Deutschen Eishockey Liga. Wie im Vorjahr muss das Schlusslicht den Gang in die DEL antreten, sofern ein Klub aufsteigt, der sich für die DEL beworben hatte. Kassel renovierte in den vergangenen Jahren sein Stadion und drängt mit Macht nach oben.

Im Augenblick führen die Kassel Huskies mit 15 Punkten Vorsprung die Tabelle im Unterhaus an. Allerdings: Vor einem Jahr spielten die Nordhessen in der Punktrunde ähnlich dominant, um dann in den Play-offs überraschend zu scheitern. Das Liga-Gründungsmitglied aus Augsburg durfte erstklassig bleiben und spielt in der 30. Jubiläumssaison weiter im Konzert der Großen mit.

