Neuer Verteidiger Warsofsky will es in Augsburg seinen Kritikern zeigen

Plus In Ingolstadt hatte der Verteidiger keinen neuen Vertrag mehr bekommen. Jetzt spricht er über seine Ziele mit den Panthern und seinen Abschied vom ERCI.

Mit seinem Vorgänger ist David Warsofsky gut befreundet, immerhin spielten sie in San Antonio zusammen. Jetzt soll der Neuzugang aus Ingolstadt in der Panther-Defensive die Lücke schließen, die der Abgang von Jesse Graham gerissen hat. Von allzu plumpen Vergleichen hält Warsofsky aber wenig. „Im Sommer hat mich jemand gefragt, ob ich mehr Punkte als Jesse Graham machen kann. Ich bin aber nicht hierhergekommen, um die Rolle von Jesse zu übernehmen. Ich bin ein anderer Spielertyp als er“, sagt Warsofsky.