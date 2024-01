Augsburger Panther

17:34 Uhr

Der AEV sucht nach Verstärkung für den Saisonendspurt

Plus Die Panther wollen vor dem Saisonendspurt einen Stürmer verpflichten. Die Konkurrenten im Abstiegskampf haben bereits zugegriffen, doch der Markt ist schwierig.

Von Milan Sako

Die Nervosität ist groß in der Deutschen Eishockey Liga. In der oberen Tabellenregion geht es um die beste Ausgangsposition für die Play-offs. Am unteren Ende will keiner auf dem Abstiegsplatz landen. Denn in dieser Saison, da sind sich die Experten einig, wird sich DEL2-Tabellenführer Kassel nicht erneut eine Blöße geben wie im Vorjahr und den Aufstieg packen. Kassel führt bereits mit elf Punkten Vorsprung die DEL2-Tabelle vor Regensburg an. Sollten die Nordhessen in diesem Frühjahr in den Play-offs tatsächlich den Titel holen, dann muss das DEL-Schlusslicht absteigen.

Eine Konsequenz: Die Teams im DEL-Abstiegskampf rüsten ihre Kader Ende Januar auf. Auch die Augsburger Panther suchen noch einen Stürmer, wie Trainer Christof Kreutzer bestätigte. Torgefahr ist gewünscht, doch viel mehr lässt sich der Panther-Coach über das Anforderungsprofil nicht entlocken. Eine Ausländerposition haben die Panther noch offen. Da mit einer Rückkehr des lange Zeit verletzten US-Amerikaners Dave Warsofsky kaum zu rechnen ist, müsste wohl nur ein Importspieler auf die Tribüne. Es dürfen nur neun Ausländer eingesetzt werden.

