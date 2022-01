Augsburger Panther

Die Panther tauschen (mal wieder) den Gegner und dürfen Fans empfangen

Plus Wolfsburg ist in Quarantäne, also reisen am Freitag die Iserlohn Roosters an. Immerhin: Die Augsburger Panther dürfen wieder vor Zuschauern spielen.

Von Andreas Kornes

Die Deutsche Eishockey Liga (DEL) entfernt sich immer weiter von dem, was man einen geordneten Spielplan nennen könnte. Immer mehr Mannschaften müssen komplett oder teilweise in Quarantäne, da Spieler positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Einmal mehr hat es nun die Grizzlys Wolfsburg mit einem größeren Corona-Ausbruch erwischt. Das hat zur Folge, dass die Mannschaft von Ex-Panther-Trainer Mike Stewart an diesem Freitag nicht in Augsburg antreten kann.

