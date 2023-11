Augsburger Panther

Die Panther vor dem Berlin-Spiel: Arbeit vor allem am Powerplay

Plus Im ersten Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause gastieren an diesem Donnerstag die Eisbären Berlin im Curt-Frenzel-Stadion. Der Tabellenführer hat eine Generalsanierung des Kaders hinter sich.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Vergangene Saison waren sich Augsburg und Berlin im Eishockey zumindest tabellarisch noch auf Augenhöhe begegnet. Diese Zeiten sind vorbei. Die Eisbären präsentieren sich nach einer überraschend schlechten Saison inzwischen wieder auf dem meisterlichen Niveau, das sie in der Bundeshauptstadt gerne für sich proklamieren. Berlin reiste am Mittwoch als souveräner Tabellenführer nach Augsburg, wo an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) das erste Spiel nach der Deutschland-Cup-Pause ansteht. Immerhin: Auch die Panther haben aus der desaströsen vergangenen Spielzeit die richtigen Schlüsse gezogen und sich als Tabellenelfter bereits ein wohltuendes Polster auf die direkte Abstiegszone erarbeitet. Darauf ausruhen wollen sich die Gastgeber aber nicht. Warum solle denn gegen Berlin nicht auch der ein oder andere Punkt zu holen sein, fragt Trainer Christof Kreutzer.

Panther-Trainer hat zwei Schrauben, an denen er drehen muss

Er hat, nach ein paar freien Tagen in der vergangenen Woche, mit seiner Mannschaft vor allem an den "Special Teams" gearbeitet. Bedeutet: Immer und immer wieder wurden Über- und Unterzahlsituationen simuliert. Es ging darum, Abläufe einzuüben, Routinen zu entwickeln. Statistisch gehören die Panther in beiden Disziplinen zu den schlechtesten Teams der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit Blick auf viele knappe Spielverläufe in einer sehr ausgeglichenen Liga sind das die beiden wichtigsten Schrauben, an denen Kreutzer drehen muss.

