AEV vor Duell gegen Kölner Haie: "Haben ganz gute Spiele gegen die gemacht"

Plus Die Panther suchen einen Stürmer für den Saisonendspurt. Der Kader will auch für die kommende Saison geplant werden. Und im Abstiegskampf gastiert Köln in Augsburg.

Von Andreas Kornes

Selten hat es zum Saisonendspurt der Deutschen Eishockeyliga ein derart großes Verlangen nach neuen Spielern gegeben, wie aktuell zu beobachten. Kaum ein Klub, der nicht sucht oder schon verpflichtet hat. Gerade hat beispielsweise Mannheim bekannt gegeben, den Verteidiger Keaton Thompson aus der zweitklassigen AHL unter Vertrag genommen zu haben. Dabei fällt auf, dass die finanziellen Möglichkeiten der Adler nicht so recht mit den eher durchwachsenen Statistiken des US-Amerikaners zusammenpassen wollen. Gleichzeitig umschreibt dieses Missverhältnis ziemlich genau die aktuelle Situation: Alle suchen in einer kargen Steinwüste das Gänseblümchen. Oder anders: Der Markt ist abgegrast.

Und wenn das schon für die Top-Klubs mit den großen Etats gilt, gilt es erst recht für die Vertreter aus den unteren Tabellengefilden. Wie es da ausgerechnet der Tabellenletzte Iserlohn geschafft hat, das offenbar sehr üppige Gehalt für den 500-NHL-Spiele-Mann Nick Ritchie zu organisieren, ist unbekannt – könnte aber mit einer Erhöhung der Eintrittspreise zu tun haben.

