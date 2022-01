Augsburger Panther

vor 57 Min.

„Jeder ist genervt“: So gehen die AEV-Profis mit dem Corona-Wirrwarr um

Plus Nichts ist sicher in dieser Saison. Statt Wolfsburg kommt an diesem Freitag Iserlohn nach Augsburg. Die Spieler sagen: Für sie ist das mittlerweile Nebensache.

Von Andreas Kornes

Henry Haase ist auf und auch neben dem Eis dafür bekannt, keiner für die Kringel zu sein. Der Verteidiger zieht es vor, schnörkellos zu spielen und auch zu reden. Natürlich sei die ganze Situation beschissen, sagt er deshalb, „aber inzwischen sind wir froh, wenn wir überhaupt noch spielen dürfen“. In diesen Tagen ist in der Deutschen Eishockey Liga ( DEL) nichts mehr sicher. Spiele werden kurzfristigst abgesagt und neu terminiert, weil die Mannschaften gleich reihenweise in Quarantäne müssen. Wer heute von X als nächstem Gegner ausgeht, bekommt morgen Y vorgesetzt. Im Fall der Augsburger Panther bedeutet das, an diesem Freitag nicht gegen Wolfsburg, sondern gegen Iserlohn zu spielen.

