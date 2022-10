Augsburger Panther

Panther müssen lange auf Torwart Endras verzichten

Torwart Dennis Endras wird den Panthern wohl in den kommenden vier Wochen fehlen.

Plus Die Nummer eins im Tor der Augsburger Panther fällt mit einer Muskelverletzung vier Wochen lang aus. Auch in der Abwehr droht ein herber Verlust.

Die Bilder aus Bietigheim wirkten auf den ersten Blick nicht besorgniserregend. Nach einem Ausfallschritt in der 26. Minute im Match gegen die Steelers fuhr der Torwart der Augsburger Panther Dennis Endras zur Bande und wechselte sich selbst aus. Nach eingehenden Untersuchungen der Mannschaftsärzte steht nun fest, dass sich der Schlussmann eine Muskelverletzung am Bein zugezogen hat, die konservativ behandelt wird. Endras fällt mindestens vier Wochen lang aus. In der Vergangenheit hatte der 37-Jährige mit Adduktorenproblemen zu kämpfen und wurde auch operiert. Nun ist die Muskulatur im Bein betroffen.

