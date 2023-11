Augsburger Panther

14:56 Uhr

Panther-Rückkehrer Oblinger ist zu Hause angekommen

Plus Der Augsburg-Rückkehrer Alexander Oblinger gilt als Eishockey-Malocher und zeigte zuletzt Torjäger-Qualitäten. Gegen Nürnberg gab es eine Premiere für den 34-Jährigen.

Von Milan Sako

Markus Keller ist inzwischen Stammgast bei den Fans. Fast nach jedem Heimspiel fordern die AEV-Anhänger im Stehwall den Panther-Torwart auf, zu ihnen zu kommen. Nach dem 6:2-Erfolg am Sonntag gegen Nürnberg skandierten die treuen Eishockey-Besucher erstmals den Namen eines Neuzugangs: Alexander Oblinger. Mit seiner Art Eishockey zu spielen, reißt der Stürmer seine Teamkollegen und die Fans mit: Oblinger sucht jeden Zweikampf, hat Zug zum Tor, geht mit Volldampf in die Ecken und dorthin – Achtung Floskel, aber sie trifft bei Oblinger zu – wo es wehtut. Tore zu schießen ist die vordringlichste Aufgabe eines Angreifers, aber es reiche lange nicht aus, sich das nur vorzunehmen, sagte der gebürtige Augsburger nach dem Nürnberg-Sieg. "Es ist wichtig, dass ich die Zweikämpfe gewinne und hart zum Tor gehe. Nur wenn man vorher seine Arbeit macht, wird man mit Toren belohnt."

Gegen die Franken setzte der Mann mit der Rückennummer 50 den letzten Treffer zum 6:2-Endstand. Am Freitag in Bremerhaven hatte er mit dem zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich ebenfalls getroffen. Nach 18 Saisonspielen weist seine Statistik mir vier Treffern ebenso viele Tore auf wie in der kompletten vergangenen Saison für Köln. In der Heimat erlebt Oblinger einen zweiten Frühling, ist offensichtlich endgültig zu Hause angekommen. Der 34-Jährige hatte sich im Herbst seiner Karriere gewünscht, endlich für seinen Klub zu spielen.

