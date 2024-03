Augsburger Panther

Panther-Trainer Kreutzer: "Habe eine klare Idee, wie ich mir das Team vorstelle"

Plus Noch ist unklar, wo die Panther nächste Saison spielen. Trotzdem wird schon spekuliert, welche Profis den möglichen Gang in die DEL2 mitgehen könnten.

Von Andreas Kornes

An diesem Sonntag wird die Mannschaft der Augsburger Panther ein letztes Mal gemeinsam auftreten. Im Rahmen des Saisonabschlusses findet ab 13 Uhr eine Autogrammstunde im Curt-Frenzel-Stadion statt. Danach wird es angesichts der sportlich enttäuschenden Saison erneut einen Umbruch geben, egal in welcher Liga die Panther künftig spielen. Ob sie tatsächlich aus der Deutschen Eishockeyliga ( DEL) absteigen, entscheidet sich in den Play-offs der DEL2, die gerade erst begonnen haben. Bis die Klassenzugehörigkeit feststeht, soll es, so Klubchef Lothar Sigl, keine weitreichenden Entscheidungen in Bezug auf die künftige Mannschaft geben.

Offen ist also auch, ob Trainer Christof Kreutzer bleibt. Er selbst betonte auf einem Sponsorenabend am vergangenen Dienstag erneut, dass er große Lust auf die Aufgabe habe und sich mit dem Klub identifiziere. "Seit dem Wochenende führe ich mit allen Spielern die Abschlussgespräche und habe in meiner Funktion als Kaderplaner eine klare Idee, wie ich mir das Team 2024/25 vorstelle. Meine persönliche Zukunft klären wir unabhängig davon gemeinsam mit der Klubführung."

