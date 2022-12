Augsburger Panther

So lief der erste Arbeitstag des neuen AEV-Trainers

Plus Am Sonntag bat der neue Panther-Trainer Kai Suikkanen zum ersten Training. Schon an diesem Montag gastiert Spitzenreiter München in Augsburg. Vielleicht gibt dann ein Verteidiger sein Comeback.

Allein rein optisch könnte der Unterschied kaum größer sein. Bis kurz vor Weihachten gab der blonde Schotte Peter Russell wort- und gestenreich die Kommandos bei den Panthern. Angesichts massiver Abstiegssorgen zog die Klubspitze dann aber Konsequenzen und tauschte den Trainer aus. Schweren Herzens, wie zu hören ist. Doch man will sich nicht nachsagen lassen, nicht alles versucht zu haben. Russell verabschiedete sich von der Mannschaft, wurde am Mittag des 24. Dezember noch auf dem Christkindlsmarkt gesichtet und flog am Nachmittag dann zurück in seine schottische Heimat. Am Nachmittag des ersten Weihnachtsfeiertags steht Kai Suikkanen mit der Mannschaft auf dem Eis.

