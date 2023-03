Augsburger Panther

vor 16 Min.

Wer kommt? Wer geht? So kompliziert ist es, die neue Panther-Mannschaft zu bauen

Plus DEL oder DEL2? Von dieser Frage hängt die Kaderplanung der Panther ab. Trotzdem müssen die ersten Personalien entschieden werden. Über den ersten Neuzugang wird schon spekuliert.

Von Andreas Kornes Artikel anhören Shape

Noch fehlt zwar die offizielle Bestätigung, dass Christof Kreutzer Trainer und Manager der Augsburger Panther wird. Doch auch ohne diese Formalie hat er längst damit begonnen, eine neue Mannschaft zusammenzubasteln. Diese soll im Fall des drohenden Abstiegs in die DEL2 eine „komplett andere“ Statik haben, als noch in der Erstklassigkeit. Grund: Die Rahmenbedingungen in der DEL2 werden sich stark verändern. Panther-Hauptgesellschafter Lothar Sigl hatte dies unlängst auf einem Sponsorenabend so erklärt: „Pro Spiel dürfen nur 15 reguläre Lizenzspieler eingesetzt werden, darunter fallen auch die nur noch vier erlaubten Imports. Die anderen Stellen auf dem Spielberichtsbogen sind mit mindestens zwei U21-Spielern (Jahrgang 2003 oder jünger), U24-Spielern (Jahrgang 2000 oder jünger) oder im Tor mit U26-Goalies (Jahrgang 1998 oder jünger) zu besetzten.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen