Den Augsburger Panthern fehlt die Konstanz

Im Abstiegskampf der Deutschen Eishockey-Liga wird es auch deshalb spannend, weil die Augsburger Panther keine Sieges-Serie starten konnten.

Ein Blick auf das Schlusslicht Iserlohn Roosters zeigt – es ist nie zu spät, eine Serie zu starten. Sieben Siege aus den vergangenen acht Partien machen dem Team aus dem Sauerland Mut im Abstiegskampf. Konstanz ist nicht nur in dieser Saison dagegen ein Fremdwort für die Augsburger Panther. Mehr als zwei Siege hintereinander gelangen der Mannschaft von Trainer Christof Kreutzer in der aktuellen Spielzeit nicht. 15 Erfolgen stehen 25 Niederlagen gegenüber. In den jüngsten zehn Partien verließ der AEV viermal jubelnd das Eis. Auch deshalb wird es nun wieder richtig eng.

Tor-Quote muss gesteigert werden, wenn Panther den Klassenerhalt schaffen wollen

Bei zwölf ausstehenden Spieltagen ist es zu früh, auf die Resultate der Konkurrenz zu schauen. Die Panther müssen selbst punkten, um am Saisonende nicht wieder wochenlang auf das Titelrennen in der DEL2 starren zu müssen und bei der Kaderplanung in der Luft zu hängen. Christof Kreutzer ist der Ernst der Lage bewusst. Der Trainer arbeitet permanent am Überzahlspiel, baut seine Sturmreihen immer wieder um, auf der Suche nach mehr Torgefahr.

Die Tor-Quote von 2,85 Treffern pro Spiel muss gesteigert werden, wenn die Panther den Klassenerhalt schaffen wollen. Die beste Nachricht kommt von den Rängen. Im Endspurt ist das Curt-Frenzel-Stadion ständig ausverkauft. Die Fans und die Stadt drücken den Panthern die Daumen.

Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast "Augsburg, meine Stadt" mit Dennis Endras an, der Einblicke ins Innenleben der Augsburger Panther gibt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Podcast anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Podigee GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch