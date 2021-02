20:14 Uhr

3:2 gegen Straubing: ERCI erneut im Penaltyschießen obenauf

Umkämpftes Derby: Hans Detsch (rechts) und die Ingolstädter Panthern lieferten sich auch am Samstagabend in der Saturn-Arena mit den Straubing Tigers (rechts Corey Tropp) einen heißen Kampf.

Wie schon vor drei Tagen müssen der ERC Ingolstadt und die Straubing Tigers am Samstagabend in den Shootout. Abermals behalten die Panther die Oberhand (3:2). Stockstich nach dem 2:2-Ausgleich gegen Daniel Pietta.

Von Dirk Sing

Der ERC Ingolstadt und die Straubing Tigers können derzeit ganz offensichtlich nicht genug voneinander bekommen. Wie schon drei Tage zuvor, als die Panther mit 4:3 die Oberhand behielten, ging es auch am Samstagabend in diesem oberbayerischen-niederbayerischen Derby ins Penaltyschießen. Und erneut hatte das Team von Chefrainer Doug Shedden mit 3:2 (1:0, 0:0, 1:2) das bessere Ende auf seiner Seite.

Beide Teams lieferten sich von Beginn an ein umkämpftes Duell, indem die Gäste erneut auf Verteidiger Sena Acolatse als überzähligen Import-Spieler verzichteten. Bei den Panthern feierte Center Daniel Pietta seinen 800. Einsatz in der Deutschen Eishockey-Liga. Das „Geschenk“ zu seinem Jubiläum erhielt der 34-Jährige von seinen Teamkollegen in der neunten Minute: Bei „Vier-gegen-Vier“ traf ausgerechnet ein Akteur, der normalerweise für seine überragenden Defensiv-Qualitäten bekannt ist: Verteidiger Fabio Wagner. Nach einer schönen Kombination über Tim Wohlgemuth und Mirko Höfflin traf der ERCI-Kapitän zur Führung. Diese hätte Brandon DeFazio beinahe noch im ersten Durchgang ausgebaut. Doch sein Schuss landete 42 Sekunden vor der ersten Drittelsirene am Pfosten (20.).

Aber auch die Straubinger agierten durchaus gefährlich und setzten immer wieder Nadelstiche. Doch entweder verzweifelten sie – wieder einmal – an der neuen Ingolstädter Wand, Michael Garteig, oder hatten Pech im Abschluss. So ging ein Schuss von Jeremy Williams in Überzahl nur an die Oberkante der Querlatte (38.).

Packend wurde es dann im Schlussabschnitt, den über weite Strecken die Gäste dominierten. Nachdem Antoine Laganiere mit einem Doppelpack (47./59.) die Tigers zwischenzeitlich in Front gebracht hatte, setzten die Panther alles auf eine Karte, nahmen ihren Goalie Michael Garteig für einen sechsten Feldspieler vom Eis - und wurden belohnt: 26 Sekunden vor der Schlusssirene fälschte Daniel Pietta einen Bodie-Schuss zum 2:2-Ausgleich ab (60.). Krass: Als der ERCI-Center unmittelbar danach zur eigenen Mannschaftsbank zurückkehren wollte und dabei an der Tigers-Bank vorbeifuhr, bekam er - wie die TV-Bilder eindeutig beweisen - einen Stockstich in den Oberkörper verpasst.

Nachdem in der anschließenden Verlängerung kein weiterer Treffer fiel, musste die Entscheidung über den Zusatzpunkt abermals im Penaltyschießen fallen - und diesen sicherte sich erneut der ERCI, da Daniel Pietta als einziger der sechs Schützen traf.

ERC Ingolstadt: Garteig – Ellis, Bodie; Marshall, Wagner; Jobke, Quaas; Pruden – Palmu, Aubry, Kuffner; Simpson, Wohlgemuth, Höfflin; Feser, Pietta, DeFazio; Elsner, Soramies, Detsch – Tore: 1:0 Wagner (9./4-4), 1:1 Laganiere (47.), 1:2 Laganiere (59.), 2:2 Pietta (60./6-5), 3:2 Pietta (PS).

