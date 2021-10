ERC Ingolstadt

17:45 Uhr

Fabio Wagner: „Machen es den Gegnern zu einfach“

Doppelt gefordert: Fabio Wagner trifft mit dem ERC Ingolstadt am Freitag auf Wolfsburg. Am Sonntag gastieren die Panther bei den Eisbären Berlin.

Plus Der Saisonstart des ERC Ingolstadt war ziemlich durchwachsen. Vor dem Heimspiel am Freitag gegen Wolfsburg erklärt Kapitän Fabio Wagner, was sich jetzt schnellstens ändern muss, um die Kurve zu kriegen.

Von Dirk Sing

Mit einem Punkteschnitt von 1,2 nach den ersten zehn Partien ist der ERC Ingolstadt ziemlich durchwachsen in die DEL-Saison 2021/2022 gestartet. Vor dem Heimspiel am Freitag (19.30 Uhr) gegen die Grizzlys Wolfsburg zieht Panther-Kapitän Fabio Wagner ein erstes Fazit.

