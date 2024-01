FCA-Gegner Vizekusen trägt jetzt das Sieger-Gen in sich

Der Erfolg von Bayer Leverkusen hat viel mit Trainer Xabi Alonso zu tun. Vor dem Spiel am Samstag beim FC Augsburg ist die Werks-Elf noch ungeschlagen.

Wenn man ehrlich ist, hat Enrico Maaßen als Trainer des FC Augsburg nur wenige sportliche Glanzstücke hinterlassen, die in Erinnerung bleiben. 41 Bundesliga-Spiele verantwortete er für den FCA, erreichte gerade mal einen Punkteschnitt von 0,95. Er gewann mit seinem Team zu Hause gegen Bayern München 1:0, aber was ihm der FCA vor allem zu verdanken hat: Maaßen stoppte die Negativserie gegen Bayer Leverkusen. Seit dem Aufstieg hatte der FCA in 22 Duellen nie gegen den Werksklub gewonnen.

Ex-FCA-Trainer Enrico Maaßen beendete Negativ-Serie gegen Bayer Leverkusen

Am zweiten Spieltag der vergangenen Saison war es dann so weit. In seinem zweiten Bundesligaspiel überhaupt überraschte Maaßen am 13. August 2022 mit einem 2:1-Auswärtssieg in Leverkusen. Damals hieß der Bayer-Trainer noch Gerardo Seoane. Der wurde Anfang Oktober 2022 von Xabi Alonso abgelöst. Und auch der hatte gegen Maaßen und den FCA das Nachsehen. Am 3. Februar 2023 unterlag Alonso mit Leverkusen in Augsburg mit 0:1. Den Siegtreffer erzielte Mergim Berisha.

Fast ein Jahr ist seitdem vergangen. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) kehrt Alonso mit Bayer in die ausverkaufte WWK-Arena zurück. Der 42-jährige Spanier hat aus Bayer eine Mannschaft der europäischen Spitzenklasse geformt. Die Gruppenphase in der Europa League hat Leverkusen streberhaft mit sechs Siegen in sechs Spielen absolviert, im Pokal ist Leverkusen noch dabei und nach Augsburg kommt Bayer als ungeschlagener Tabellenführer der Bundesliga. 13 Siege und drei Unentschieden lautet die fast makellose Bilanz.

Alonso wurde mit Spanien Weltmeister, hatte mit dem FC Bayern,

FC Liverpool und Real Madrid Erfolg

Chef-Ingenieur beim Werks-Klub ist Xabi Alonso. Der 42-jährige Baske, der als Profi mit Spanien Weltmeister wurde, der mit dem FC Bayern, dem FC Liverpool und Real Madrid auch auf Vereinsebene alles gewann, was es zu gewinnen gibt, formte innerhalb eines Jahres aus dem biederen Vizekusen, ein Team, das nicht nur jetzt das Sieger-Gen in sich trägt, den FC Bayern herausfordert, sondern auch einen Fußball mit Suchtpotenzial zeigt. „Das Besondere am Leverkusener Fußball ist, dass er spektakulär ist, ohne vordergründig aufs Spektakel, auf Effekte oder auf Gefallen zu zielen. Es ist ein Fußball, der auf Theorie und Berechnung beruht, aber nicht so aussieht, als hätte ihn kalte Intelligenz entworfen. Er ist energisch, robust und physisch und doch leicht und elegant“, schreibt Philipp Selldorf in der Süddeutschen Zeitung.

Dabei übernahm Alonso im Oktober 2022 eine verunsicherte Mannschaft. Hochtalentiert, doch abgestürzt auf Platz 17. Simon Rolfes, Geschäftsführer Sport, hatte ihn von Leverkusen überzeugt, aus seiner baskischen Heimat, von Real Sociedad B, an den Rhein gelockt. Doch der Start verlief holprig. Von den ersten sieben Pflichtspielen gewann Bayer unter Alonso ein einziges.

Lesen Sie dazu auch

Dann stabilisierte sich das Team. Immer öfter kam der Ballbesitzfußball zum Vorschein, den Alonso sehen möchte, denn er selbst als Mittelfeld-Stratege fast bis zur Perfektion ausübte. Es gab auch kleine Rückschläge, wie das 0:1 in Augsburg. Am Ende belegte Leverkusen Platz sechs.

Bayer Leverkusen baut im Sommer ein stabiles Gerüst um Top-Talent Florian Wirtz

In der Sommerpause legten dann Rolfes und Alonso auch personell den Grundstein für den derzeitigen Höhenflug. Geld spielte beim Werks-Klub noch nie so die große Rolle. Doch diesmal scheint die Mischung zu stimmen. Um die hochtalentierten Florian Wirtz (20,) Odilon Kossounou (23) oder Jeremie Frimpong (23) baute man ein stabiles Korsett mit den erfahrenen Neuzugängen Granit Xhaka, Jonas Hofmann und Alejandro Grimaldo. Das garnierte man mit dem treffsicheren Victor Boniface.

Das Ergebnis ist ein Spiel, das stellenweise verzaubert. Alonso, dreifacher Vater und verheiratet mit seiner Jugendliebe Nagore Aranburu, schlägt im Training immer noch selbst gerne millimetergenaue Pässe. Seine Spieler eifern ihm nach. Schnelles Passspiel, hohe Außenverteidiger, viele Bälle hinter die Kette, lautete das Erfolgsrezept in der Vorrunde.

Victor Boniface verletzt sich bei der Vorbereitung zum Afrika-Cup

Doch jetzt droht durch den Afrika-Cup Ungemach. Boniface verletzte sich in der Vorbereitung mit Nigeria schwer, fällt lange aus. Amine Adli (Marokko) fehlt und vor allem die versierten Außen in der Dreierabwehrkette Edmond Tapsoba (Burkina Faso) und Odilon Kossounou (Elfenbeinküste).

Die eingespielte Formation ist auseinandergerissen. Doch Alonso bleibt mit der Erfahrung seiner langen und erfolgreichen Karriere als Spieler weltmännisch gelassen. „Wir waren vorbereitet auf diese Situation“, sagt er vor dem Spiel in Augsburg. „Wir wissen, dass wir einen guten Kader haben.“

FCA-Trainer Jess Thorup: "Zuhause ist alles möglich"

Dass weiß auch FCA-Trainer Jess Thorup. Es ist das erste Mal, dass sich der Däne und der Spanier gegenüberstehen. „Wir haben jetzt die Chance, die erste Mannschaft zu sein, die Bayer Leverkusen schlägt. Ich freue mich darauf. Zuhause vor unseren tollen Fans ist alles möglich. Es ist eine Möglichkeit zu zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.“ Einen Weg, den Maaßen nie so richtig fand, trotz der beiden Siege gegen Bayer.